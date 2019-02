El colegio St George estrena nombre: The International School of Andalucia

El colegio St George British School of Sevilla celebró el lanzamiento oficial de su nuevo nombre, The International School of Andalucia. El colegio ofrece una educación británica para alumnos desde los 3 hasta los 18 años con posibilidad de acceso a universidades españolas y extranjeras. En él ayudan a fomentar el talento individual y guían a sus alumnos sobre cómo estudiar, cómo comportarse y cómo socializar para ingresar al mundo como jóvenes capaces y seguros.

The International School of Andalucia tiene como objetivo desarrollar el conocimiento de sus alumnos, ayudándoles a ser curiosos, reflexivos , capaces de solucionar problemas y aprendices independientes. Sus cinco valores de respeto, responsabilidad, justicia , amabilidad y mejora personal están firmemente arraigados en la cultura del colegio y todos los alumnos contribuyen a defender estos valores.

The International School of Andalucia es parte del grupo ISP (International Schools Partnership), organización educativa líder a nivel mundial, formada por 40 colegios en España, Malasia, Méjico, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, con visión de futuro, en crecimiento y con seguridad financiera.