Plorar i plorar

Torna el camp a eixir al carrer. Tornen els llauradors a demanar ajudes per la crisi citrícola. No ha sigut una bona campanya, cert. Massa producció ha afonat el preu. Però l'enemic que han buscat, els cítrics que vénen de fora, no fa sinó deixar nu el problema de fons. Els països tercers que com Sud-àfrica venen els seus cítrics en Europa han sabut adaptar-se a una realitat que el llaurador valencià no vol veure. Ací continuem amb el "campet" i les formes de fa 30 anys. I en lloc de canviar i adaptar formes de fer, que si ho fan alguns, toca només plorar. Sense esforç d'adaptació a la nova realitat no hi haurà recompensa per injust que semble.