Carrión deja Ciudadanos, rumbo al PP

El concejal de Alcañices y único diputado provincial de Ciudadanos, David Carrión, anuncia que deja el partido al final del mandato. Lo ha anunciado en la mañana del lunes para justificar una noticia que aparecía en la edición dominical del diario en La Opinión-El Correo de Zamora, en la que se le situaba en la lista del PP en Alcañices para las elecciones de mayo.

Hoy ha dicho que aún no tiene decidido su futuro político, pero no ha dejado muchas más opciones que el PP, tras reconocer que ha tenido contactos con el PP y con Vox, y añadiendo con rotundidad que no estará en Vox.

David Carrión, nieto de Tomás Carrión (el que fuera pragmático alcalde de Alcañices durante muchos mandatos, centrista primero y popular después), fue elegido diputado provincial en contra del criterio de la dirección de Ciudadanos de Zamora, y desde entonces ha estado alejado en la práctica del partido en Zamora, manteniendo una política aparentemente autónoma en la Diputación y votando casi siempre con el PP.

Entre las razones de su marcha (que acaba de comunicarle a la dirección de Zamora) ha reseñado sus discrepancias con la línea del partido en varios asuntos, incluido el caso de Silvia Clemente y la decisión de permitirle ser aspirante a la candidatura de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León.

Y también ha asegurado que su marcha no será única, porque afirma que se han marchado o se van a marchar la mitad de los concejales elegidos en las listas de la formación de Albert Rivera en esta provincia en las elecciones de 2015.