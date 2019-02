Doblete de Aguilera para vencer al Ontinyent y salir del descenso

Una victoria de valor incalculable la lograda por el Conquense al imponerse en El Clariano por 1-2 al Ontinyent. Victoria ante un rival directo, que te permite salir de los puestos de descenso, le recuperas el gol average y con la que obtienes una gran dosis de optimismo. Victoria con un claro protagonista: el sevillano Pablo Aguilera, autor de los dos goles del Conquense. Dijo el delantero a su llegada a Cuenca que él sólo quería volver a disfrutar el del fútbol, tras lo mal que lo había pasado durante su cesión al Coruxo donde pasó meses sin cobrar por parte del Real Murcia. Aguilera fue clave en la victoria en el MiniEstadi, lo pudo ser ante el Atlético Baleares si el césped de la Fuensanta no le hubiese provocado una mala pasada y lo ha vuelto a ser ante el Ontinyent.

La presencia de Iván Rubio por David Rodríguez fue la principal novedad en el once de César Láinez con respecto al que jugó la semana anterior ante el Atlético Baleares. Un once del que sigue fuera Chrisantus, que no jugó ni un minuto, y donde Pablo Aguilera en la punta de ataque y la presencia de cinco defensa son las señas de identidad.

En la primera mitad el Conquense evidenció que sufre sin balón y que defensivamente sigue sin ser un equipo fiable a pesar de los tres centrales. Un centro lateral sin excesivo peligro lo introdujo en su propia portería Adriá Parera al intentar despejar. En estos 45 minutos se vio muy poco al Conquense empeñado en un juego directo y no en la pausa del centro del campo. Sólo cuando Oriol, Lozano, Jorge e Iván Rubio entraban en contacto se generaba algo de peligro.

Las cosas cambiaron en la segunda mitad, el equipo empezó a encontrarse más cómodo y el premio llegó en el 54. Gran pase de Iván Rubio que deja a Aguilera camino del gol, primero recordar hacia dentro para deshacerse de su par y luego la coloca donde Craviotto no puede llegar. Un tanto muy similar en ejecución a aquel que Raúl bautizó como el gol del aguanís en la Intercontinental ante el Vasco de Gama.

El empata espoleó al Conquense y hundió a los locales. La puntilla llegó en una contra de libro del Conquense que arranca en Jorge, que la cede a Márquez que la pone para que Aguilera marque el segundo del Conquense. Minuto 71 y la Balompédica, como hiciese hace dos semanas ante el Barça B, remontaba el partido.

Hasta el final tocó sufrir, por las muchas faltas concedidas a favor de los locales y por un excesivo tiempo extra, pero la victoria no se escaparía.