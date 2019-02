Jorge David: "El Sporting ya no existe. Ahora es una empresa en manos de gente que no tiene ni idea de fútbol"

"El Sporting ya no existe. Del club que yo conocí y que yo viví ya no queda nada". Así de contundente se mostró en SER Deportivos Gijón el exjugador rojiblanco Jorge David López. No son frases pronunciadas por cualquiera: lo dice el primer fruto de Mareo, el primer futbolista que dio el salto desde el filial al primer equipo. Militó siete temporadas en el mejor Sporting de la historia, pero ahora no reconoce la que fue su casa. "Ahora es una empresa dirigida por gente que no tiene ni idea de fútbol y que ha fichado a un iluminado que en dos años ha traido a 28 futbolistas, pero que luego dice que no es un fichador".

