Dolores Corujo ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote. La portavoz parlamentaria del PSOE considera que Fernando Clavijo ha presentado un proyecto "agotado" para una Canarias "irreal", y le acusa de no estar "al pie de los ciudadanos y ciudadanas". Además, denuncia que "el 40% de nuestra población en Canarias vive en una situación de riesgo, pobreza y exclusión social", por lo que pide a Clavijo que lidere un gran pacto por el empleo de calidad.

La portavoz parlamentaria socialista considera "justo" y aplaude que Canarias y Baleares tengan el mismo Régimen Económico y Fiscal (REF), "una realidad que tiene Canarias y obviamente también tiene Baleares, lo que es bueno para Canarias que sea extensivo para Baleares es un logro que me parece justo y además lo aplaudo", ha explicado Corujo en SER Lanzarote.

Sobre la comisión de investigación sobre la adjudicación del ciclo integral del agua, Corujo asegura que "el Cabildo de Lanzarote es el único que suspende en transparencia, hemos solicitado la documentación de todas las actas en el proceso de adjudicación a Canal Gestión", explica Corujo, que afirma no haberlas recibido. Cuando las reciban, afirma Corujo, no tendrá ningún problema en acudir a la comisión de investigación creada en el Cabildo para esclarecer la adjudicación del servicio integral del agua.

Sobre la creación del Órgano Ambiental, que sustituye a la antigua COTMAC, Corujo ha explicado que es tarea de la próxima corporación constituirlo. No obstante, no aceptarán en esta legislatura la propuesta en la que trabajan Ciudadanos y Coalición Canaria. "Estamos en contra de la Ley del Suelo, pero no podemos ir en contra de una Ley, los Órganos Ambientales los recoge la Ley del Suelo y es nuestra obligación respetarlo", ha explicado Corujo. Si gana las elecciones y se convierte en presidenta del Cabildo, asegura que aprobará el órgano buscando el consenso.

"Si soy presidenta del Cabildo uno de mis principales objetivos será Arrecife", ha explicado también Dolores Corujo, quien además, ha aceptado la posibilidad de debatir públicamente con Pedro San Ginés. También considera positivo que se produzca el debate propuesto por Echedey Eugenio hacia Eva de Anta, pero considera la propuesta "un síntoma de nerviosismo" por parte de Coalición Canaria.





Sobre Arrecife, Dolores Corujo entiende que Eva de Anta tiene "razones suficientes" para cesar a David Duarte, "no tengo nada que objetar", ha dicho. Además, asegura que Eva de Anta "ha salido reforzada de un proceso de primarias" a pesar de las diferencias internas "que siempre se tienen", pero "el Partido Socialista ha demostrado que sabe cerrar siempre sus filas".

Ha vuelto a denunciar lo que considera "una campaña en contra de la ciudad de Arrecife", por parte de los medios de comunicación y de algunos empresarios. "Los arrecifeños no merecen que los medios de comunicación estén constantemente en una estrategia partidista contra una de las ciudades más bonitas de Canarias", ha explicado.

"Todos los días nos levantamos con una noticia de los casos de corrupción del Caso Unión, vemos como los que han robado hace unos años, empresarios, políticos y funcionarios, quieren volver al gobierno de Arrecife", ha explicado. "Aquellos que quieren volver a gobernar para hacer más de lo mismo han demotrado que su proyecto ha fracasado", añade.