El gobierno del PSOE acaba de aprobar un Ref para Baleares. Increíble, están copiando el Canario, cuando Baleares y Canarias se parecen tanto como un huevo a una castaña. Es decir nada. Pero vamos, si quieren aprobar lo que quieran para Baleares es cosa de ellos, no tiene nada que ver con nosotros y probablemente decaerá como un azucarillo, si pasa los filtros españoles, en Europa lo archivarán de inmediato. Canarias está reconocida en el Tratado de la Unión Europea como Rup (región Ultraperiférica) y Baleares no. Nunca le han reconocido ninguna especificidad. Por eso insisto, si llega a votarse a favor en el Congreso y en el Senado, en Europa no pasa el primer examen.



En Baleares gobierna el Psoe, con los de Podemos y los nacionalistas de izquierdas. Parece evidente que el Real Decreto del gobierno de Sánchez es un acto de cara a la galería por la cercanía electoral. Pero en realidad, el Ref Balear, será más “un brindis al sol” en el futuro más cercano y sino al tiempo.



Miren, nuestro Ref (Régimen Económico y Fiscal), tiene detrás una lucha de 5 siglos con diferentes nombres desde los Reyes Católicos hasta nuestros días. Su principio fundamental es compensar la lejanía e insularidad de Canarias, que estando en África es política y culturalmente Europa.



La única coincidencia entre Canarias y Baleares es el turismo, pero ni siquiera en el turismo somos iguales, ellos solo viven del turismo durante 6 meses en temporada de verano y nosotros todo el año. Ellos son en todos los parámetros una región de las más ricas y que además de turismo tienen industria química por ejemplo y nosotros estamos en todo entre las más pobres.



Canarias tiene un Régimen Especial diferente al resto del estado español por muchas cuestiones, pero las tres que marcan la diferencia con el archipiélago balear son:



La razón histórica, los 5 siglos de trato especial reconocido siempre en las instituciones internacionales. Baleares ninguno. La segunda, es la razón geográfica y el entorno. Canarias está en África a más de 2000 Kilómetros de Europa y Baleares está en Europa y siempre se ha nutrido de una única corriente económica europea, nuestras corrientes son internacionales, y por tanto esa es la tercera. Canarias por su situación siempre ha mirado al mundo y además nuestros vecinos y competidores son países en vías de desarrollo, los de Baleares no.



En conclusión, lo del Ref de Baleares es cosa de ellos, no tiene nada que ver con Canarias. Tienen imposible copiarlo y que salga adelante. Vaya por delante, que eso no es cosa nuestra, ahora bien pegándose a nosotros han conseguido el 75% y las ayudas al transporte, pero lo demás es un imposible y lo saben, por mucho que por razones electorales, Pedro Sánchez haya querido meterse en ese charco.



Los esfuerzos de Canarias deben dirigirse a que se cumpla con la ley, en definitiva que el gobierno central cumpla con el Ref y sino a los tribunales.

Seguir leyendo