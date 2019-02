Cala: "No podemos tirar la toalla quedando tantos partidos"

El central Juan Cala cree que la derrota ante el Alcorcón “es un contratiempo que podía pasar”, aunque “teníamos ilusiones de romper la racha negativa fuera de casa y el equipo se ha vaciado en el campo para intentarlo. Lo hemos dado todo, hemos tenido ocasiones e hicimos un partido serio, pero, por detalles, se nos ha ido empezando por el penalti", declaró el capitán de los amarillos en Alcorcón.

Con este nuevo mal resultado fuera de la isla "no quiero mirar la clasificación” porque está convencido de que “en casa tenemos los partidos para meternos en el play off ya que si los ganamos todos estaremos y lograremos el objetivo”. Recomienda que en estos momentos “no tenemos que perder la cabeza ya que tirar palos ahora no sirve para nada. Aunque éste no era el plan inicial de la temporada, no podemos tirar la toalla quedando tantos partidos porque teníamos la ilusión de romper la racha negativa fuera de casa, pero esto sigue. Si hay que perder puntos que sea fuera", recomendó.

Del partido disputado en Santo Domingo dijo que los locales “tienen dos ocasiones y nosotros ocho. Esa ha sido la diferencia, que ellos las han materializado. Aquí lo que manda es el gol y no lo hemos tenido. Nuestra primera parte fue buena, pero en la segunda parte, más de lo mismo, intentando no perder la compostura. El penalti no fue un revés para perder el control del partido, pero no logramos meter nosotros nuestras ocasiones y el que se pone por delante en Segunda División tiene mucho ganado. El equipo se ha vaciado en el campo y lo hemos dado todo. Podemos llorar, pero el equipo ha estado serio y si nos hubiéramos puesto por delante otro gallo cantaría”, recordó