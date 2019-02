Muñiz: "Esto sigue avanzando y te sigues aproximando a los objetivos"

Juan Ramón Muñiz encontró las cosas buenas que dejó el Málaga-Deportivo y no quiso contar la racha de una victoria y cuatro empates en los últimos cinco partidos. "Me gusta ser muy positivo y muy optimista, me gusta ver las cosas muy buenas que ha hecho el equipo. Esto sigue avanzando y te sigues aproximando a los objetivos, que están abiertos, aunque la categoría está muy igualada. Voy siempre a lo positivo, que es el que consigue cosas. El negativo no consigue nada, siempre tiene excusas, penas o lamentos. Para conseguir un éxito lo que hay que hacer es trabajar, esforzarte. Y estamos en ese camino".

