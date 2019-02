¡La SER te lleva al huerto!

A José Antonio Argote no le apetecía nada tener su propia huerta. ‘Cuando me la dieron me hicieron una faena, si ahora me la quitaran, la faena sería grandísima’, nos cuenta. Él es uno de los usuarios de las huertas municipales. Hoy, junto a Dioni García- otro usuario-, nos ha contando lo que les ha enganchando de la experiencia.

Ya está abierto el plazo para inscribirse a los cursos de horticultura ecológica de los huertos urbanos municipales. Las clases se van a impartir entre mayo y junio y se van a llevar a cabo en las huertas de Urarte, en Abetxuko. Este curso es la puerta de acceso a uno de los huertos municipales: quien hace el curso puede pedir en septiembre una parcela.

Hablamos sobre el curso y la posibilidad de hacerse con un huerto urbano y, además, echamos un ojo a la huertita de la Cadena Ser: las lechugas nos han soportado las heladas. ¿Qué solución nos habrán dado Iñaki Febrero y Amaia Jiménez? Escúchalo aquí.