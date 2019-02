El adelanto electoral obliga a la Generalitat a modificar su agenda de actos y visitas

El adelanto electoral de los comicios nacionales arrastra los actos y visitas que previsiblemente están en la agenda del Gobierno valenciano previstas para el final de esta legislatura. El 5 de marzo se disuelven las Cortes Generales y es la fecha también en la que previsiblemente echarán el freno el resto de administraciones ateniéndose a la Ley Electoral. En la lista alicantina de esos proyectos: Vía Parque, Distrito Digital, Tourist Info en el Paseo del Puerto o la celebración del 'mig any' de la Vuelta al Mundo a Vela.

Así, por ejemplo, Sociedad Proyectos Temáticos ha tenido que aparcar la 'puesta de largo' del Distrito Digital de Alicante prevista en las instalaciones de Ciudad de la Luz. Un gran acto para celebrar que empieza a rodar un proyecto importante para el cambio del modelo productivo de la Comunitat Valenciana.

Su director general, Antonio Rodes, dice que la normativa electoral es "rígida" y por lo tanto "no lo vamos a hacer". No obstante, indica que se mantiene el ritmo de trabajo interno con el sector, porque el Distrito debe "ir para adelante" y tampoco se frena la publicidad comercial porque hay que atender a una media de ocho empresas a la semana que se interesan por el proyecto y esa labor es "meramente comercial", dice.

Mientras, el 25 de febrero llegaba a Alicante, a las instalaciones de Ciudad de la Luz, un pequeño grupo de empleados de Accenture, que en dos o tres semanas "estarán ya pleno rendimiento", dicen, para ellos sí, inaugurar su desembarco en la ciudad a finales de marzo o abril.

En lo que respecta a la Vuelta al Mundo a Vela, dependen también de Sociedad Proyectos Temáticos los actos del "mig any" previstos entre el 28 y el 31 de marzo. No ve el director general de SPTGV incompatibilidad aunque ha pedido informes a abogacía de la Generalitat. Hay licitaciones, contratos y compromisos para los que sería un "desastre" que no se celebrara.

Otra actuación importante para Alicante es la finalización de Vía Parque. Desde conselleria de Infraestructuras, Obra Pública y Vertebración del Territorio, indican que en marzo se habrá acabado la parte que depende de la administración autonómica, es decir, la llegada hasta Lorenzo Carbonell, y a expensas de saber qué pasa con los terrenos de Adif, aunque no especifican si incluye la visita pertinente por parte de alguno de los responsables de Generalitat.

Falta también la Turist Info que se está instalando en el paseo del Puerto. Desde conselleria de Turismo indican que cuando se realicen las instalaciones de suministro y el mobiliario, el personal estará listo para abrir y eso será en marzo. Dependerá de los tiempos electorales, indican, la opción de "hacer algo".