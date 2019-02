El carnaval se supera

La Concejalía de Festejos espera un desfile de carnaval más concurrido que nunca. De momento, son alrededor de 1.400 las personas inscritas, dos centenares por encima de la cifra del año pasado, incrementándose más notablemente aún, hasta 15, el número de carrozas. Una comparsa profesional, ‘Fanfarria Fabularia’ será la encargada de encabezarlo, saliendo, igual que otros años, desde la Avenida de Burgos a las siete de la tarde de este sábado. Aunque en el folleto de las actividades se anuncia que las carrozas no entrarán este año en la Plaza Mayor por las obras de la Banca Pecho, instalándose el escenario de la recepción en la calle Postas, podría haber cambio de planes si para esa fecha aún no está instalada la grúa junto a este solar.

En cualquiera de los dos casos, no se prevén cambios con respecto al concurso infantil del domingo a mediodía y de la fiesta de ese día por la tarde, actividades animadas por Kamaru Teatro, que se ubicarán en la Plaza Mayor.

La concejal de Festejos agradece públicamente la implicación de todos los colectivos, como las AMPAS, agrupaciones, peñas o charangas y particulares, que consiguen cada año que estos actos sean multitudinarios. “Yo siempre digo que el carnaval lo hace la gente, que hace que esta fiesta sea cada año tan importante”, expresa María Ángeles Marín.