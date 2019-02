Juanjo Rodríguez: "Ha sido una victoria muy buscada y muy merecida"

Fue el partido soñado. El Atlético Tomelloso volvió a mostrar compromiso, actitud y ganas para sorprender a un La Roda CF que tendrá que mejorar sus prestaciones si de verdad quiere aspirar a pelear por el ascenso de categoría. Juanjo Rodríguez pasó por sala de prensa al término del partido para compartir sus impresiones acerca del desarrollo del choque.

Un día para estar contento: “Sí, muy contento porque nos hemos quitado un peso de encima. Estábamos pidiendo a gritos que cambiara esa dinámica negativa y encima lo hemos hecho ante un grandísimo equipo como es La Roda CF. Después de una victoria siempre se sale reforzado y si es ante equipos así, mucho más”.

Más que tres puntos: “Desgraciadamente son solo tres puntos. Ahora mismo no sé ni a qué sabe la victoria porque estoy muy cansado. Desde luego que estoy contento porque era una victoria muy buscada y muy merecida. Además, hemos llevando el peso del partido, exponiendo más argumentos que el rival, y eso es lo que me hace estar más contento. Al final somos humanos y durante el partido te entran las dudas de si va a pasar lo mismo que en otros partidos, pero al final hemos hecho el gol y hemos obtenido el premio que nos merecíamos”.

Opinión sobre el rival: “Creo que han hecho un partido muy completo. Se nota que es un equipo muy bien trabajado y que sabe lo que quiere. Pero claro, enfrente estábamos nosotros que también queríamos ganar y hemos sido capaces de superarles”.

Poco acierto de cara a portería: “Claro, por eso estamos abajo. Si metiéramos todo lo que generamos ahora mismo estaríamos con quince puntos más porque en todos los partidos hemos hecho más ocasiones que el rival. Salvo la semana pasada en Quintanar que el partido estaba más igualado, el resto de partidos hemos hecho más que el rival. Hoy hemos podido hacer ese gol y mantener la ventaja para romper la dinámica negativa que traíamos. Esperemos que este triunfo nos ayude a ver el cielo más despejado”.

Nuevo césped: “Me ha gustado mucho el cambio. Especialmente después de venir de la Ciudad Deportiva, ya que ahora la superficie es mucho mejor, se puede sentir cerca al público, para bien o para mal, y se genera un muy buen ambiente”.

La salvación pasa por casa: “Sí, así es. La victoria de hoy debe ser un punto de inflexión para que la afición nos empuje en esos momentos malos que seguro que nos vendrán”.

El público ha respondido: “Es muy importante. Cuando he salido del túnel de vestuarios y he visto la grada me ha sorprendido y me ha alegrado. Lo que espero es que ese apoyo vaya a más porque vamos a necesitarles. De hecho, lo dije el otro día, todo el que quiera que el Atlético Tomelloso siga en Tercera tiene que poner su granito de arena porque la situación es complicada y empujan más mil personas en la grada que seiscientas”.