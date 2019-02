Visto bueno ambiental a la recuperación de la escombrera de coto Wagner

Visto bueno medioambiental al proyecto de recuperación de minerales de la escombrera del antiguo coto Wagner. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente determina que no provocará efectos significativos sobre el medio, a la vista del informe de impacto ambiental presentado por la empresa Intauxma, por lo que no requiere de un procedimiento específico de evaluación de impacto.

El proyecto consiste en el aprovechamiento minero de la escombrera de la antigua explotación de hierro de la MSP ubicada en el paraje de la Repierta, entre Calamocos y Molinaseca. Son 7,4 hectáreas con 377.000 metros cúbicos acumulados, de los que se puede aprovechar un 78 por ciento. La empresa se compromete a restaurar la zona para devolverla a la situación original.

La Junta valora que el aprovechamiento de la antigua escombrera supondrá una reducción de la misma. No se prevé un aumento de la contaminación y no afectará a valores patrimoniales o naturales. No obstante, se establecen una serie de medidas correctoras sobre la restauración y queda condicionada a la autorización de la Confederación.

Recordamos que la empresa Intauxma pretendía no solo recuperar esta escombrera sino también reanudar la explotación de hierro del antiguo coto Wagner, con una inversión de 60 millones de euros para producir 30 millones de toneladas de mineral de hierro durante doce años.