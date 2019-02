La alcaldesa de Ponferrada no aceptará ultimátums de nadie

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo asegura que no tolerará ningún tipo de ultimátum de la plantilla de la policía local quienes han anunciado que dejarán de realizar servicios extraordinarios en 15 días si no se regula la situación de sus horas extras y si no se convocan nuevas plazas para el servicio.

La regidora ha convocado ya una reunión para este martes a las 9:00 h. en la que estarán presentes todos los portavoces políticos para decidir qué medidas se pueden tomar tanto en la privatización del servicio de custodia del Ayuntamiento como en el resto de asuntos pendientes. En todo caso, tiene claro que se limitará a dar los pasos que permita la ley en esta situación y, de hecho, la vigilancia del consistorio se retirará de la mesa si no hay consenso.

De hecho, la alcaldesa ha desacreditado al portavoz de la plantilla policial dado que, asegura, no es el único responsable sindical y no representa a todos los agentes. La regidora también avanza que cualquier medida que se tome irá en el único beneficio de la ciudadanía de Ponferrada a los que se debe como responsable política.