Paloma del Río: "¿Te gustaría que esto se lo hicieran a tu hija?"

Nos ha narrado, nos ha contado e incluso enseñado a entender la gimnasia rítmica, la artística, el patinaje sobre hielo y muchas otras disciplinas deportivas con menos presencia mediática que el fútbol, pero hoy lo que nos ha enseñado es su personal crónica negra cuando hablamos de igualdad en el deporte. El equipo de 'Hoy por Hoy Bilbao' se ha trasladado hasta el Bizkaia Aretoa, el Paraninfo de la UPV/EHU en Abandoibarra, para conversar con Paloma del Río en el marco del 'II Congreso Estatal Mujeres y Deporte'. Paloma responde con naturalidad a la pregunta si ella sufrió en sus inicios en un mundo de hombres: "Hubo insinuaciones lascivas, tonito, y si quieres prosperar pasas por aquí y dices pues no. Me ha pasado. Uno de mis compañeros buscó quedarse a solas conmigo. Pasó por detrás de mí y me puso las manos en el pecho. Yo que por fuera soy como el hielo me di la vuelta y le pregunté, ¿y a ti esto te gustaría que se lo hicieran a tu hija?".

Paloma lo cuenta como si fuera hoy. Le pasó en sus inicios cuando llegó como becaria a RTVE. "El se puso colorado y se marchó. Y fíjate tú que jamás quiso quedarse más a solas conmigo en la redacción." No denunció el caso. Corría el año 1985. Paloma del Río reconoce, en la entrevista que aquí puedes recuperar, apunta directamente al sistema judicial. "Tienen como decimos los periodistas deportivos los pelos de la burra en la mano para decirnos de qué color es el pelo de la burra, es un sistema absolutamente garantista y pasa mucho tiempo hasta que se toma medidas. Se tarda mucho en ayudar a alguien que está sufriendo."



Se sienta ante ustedes buscando un hueco entre sesión y sesión del 'II Congreso Mujeres y Deporte' que la ha traído hasta Bilbao para denunciar que en esto de la igualdad la palabra sigue siendo escalar. "Conozco ahora mismo a una chica que lleva denunciando a una entrenadora por abuso de poder ante su Club, a la Federación Autonómica, a la Nacional, al Consejo Superior de Deportes y pasa el tiempo. Así llegaremos hasta que se harte o lleguemos a juicio."

Considera y es literal "un campanazo" que las jugadoras del Athletic llenaran San Mamés incluso sin ser una final y confiesa que ella sí que ha ido a Lezama. Paloma del Río está considerada una de las mujeres pioneras en el Periodismo deportivo. Hace sólo 3 años fue la primera periodista en recibir la Real Orden de Oro del Mérito Deportivo.

Paloma del Río se sienta en esta entrevista junto a Matxalen Laskibar, coordinadora de este II Congreso Mujeres y Deporte