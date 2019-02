Darpón: "Voy a seguir con mi trabajo diario si el Lehendakari me lo permite"

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha asegurado que, aunque va a ser reprobado por el Parlamento Vasco por las irregularidades denunciadas en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza, va a continuar con el desempeño de su trabajo diario si el lehendakari, Iñigo Urkullu, se lo "permite".

Darpón ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas este martes en una comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, donde ha presentado un decreto sobre productos farmacéuticos.

El consejero va a ser reprobado por la Cámara de Vitoria el próximo 21 de marzo a propuesta de Elkarrekin Podemos y con los votos de toda la oposición por su gestión de irregularidades en la OPE de Osakidetza. Los populares no habían desvelado oficialmente el sentido de su voto, que este martes ha sido aclarado por la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández.

El consejero de Salud ha rechazado que vaya a dimitir, tal y como le ha reclamado la oposición en bloque, tras enumerar los distintos proyectos e infraestructuras que ha presentado su Departamento en los últimos días.

"Ese es mi trabajo diario en el Departamento y es lo que voy a seguir haciendo mientras el Lehendakari me lo permita", ha indicado Darpón, quien no ha querido pronunciarse sobre si dejará o no su cargo cuando se haga efectiva la reprobación porque ha dicho no acostumbrar a hablar de intenciones y ha defendido que trabaja "en el día a día".

Ante la misma pregunta, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha hecho hincapié en que "cuatro ministros fueron reprobados por el Congreso la pasada legislatura y una en la actual y todos siguieron en sus puestos hasta el final".

Por su parte, el consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, ha respaldado la gestión que de esta crisis han hecho Osakidetza y el Gobierno autonómico.

"No ha habido voluntad de ocultar ni de tener una posición que pueda inducir a la sospecha de la labor que realizó al frente del Departamento el consejero Darpón", ha manifestado.

Ha recordado que la reprobación no obliga a Darpón a dejar el Gobierno ni a Urkullu a cesarle, sino que se trata de una "censura política".

La reprobación del Parlamento se ha activado después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco comunicase su decisión de remitir al juzgado las diligencias que abrió, a instancias de varios sindicatos, para saber si hubo irregularidades en las pruebas de 19 especialidades médicas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza.

La Fiscalía apunta a tres doctores como los presuntos responsables de las filtraciones en tres especialidades y pide al juzgado que declaren como imputados por un presunto delito de revelación de secretos.