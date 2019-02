Cargante reguetón con hambre y mucho brillo

Segunda final que llega con la garantía de una de las funciones que más calidad pueden atesorar observando la nómina de grupos que se jugarán el pase hacia la Gran Final.

Presentando batalla

El coro ‘Los batallitas’ de Julio Pardo que no tiene asegurado el pase y que necesita cuajar una buena actuación sin los problemas vocales de los pases anteriores. Primer tango narrando la historia de una maltratada que ha encontrado el amor, con final feliz.

Segundo tango-popurrí, con una letra a los cañones que hay en las esquinas de Cádiz como cantoneras y recorren los barrios aportando flamenco, carnaval y religión. Primer cuplé a Podemos y a su la pérdida de gente; y el segundo a las compras sin bolsas en un supermercado.

Encontraron tierra

Una de las sorpresas de Cuartos llegaba con el debut en Semifinales de la comparsa ‘La tierra prometida’. Una agrupación de Alcalá de Guadaíra que presenta autoría de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno. Primer pasodoble masaje a Canal Sur por llevar los Carnavales más allá de Andalucía, aunque también le da un palito.

Segundo al drama de migración en patera. Cuplés comparsiles, a su currículum y las mentiras para encontrar curro; y el segundo, más aceptable, a los cuernos que suenen bien.

Camino de próximo concierto

La chirigota que está en boca de aficionados y agrupaciones –a tenor de los que se canta- tiene una oportunidad de oro para alcanzar la gloria. ‘Daddy Cadi’, la chirigota reaguetonera que triunfa desde el primer día volverá a hacer bailar al público del Teatro Falla. Primer pasodoble a Manolo Santander y su sentimiento de sentirse “foráneo” en su propia tierra. Bien tirado.

Segundo a los niños que les siguen, dándole un mensaje de que el futuro lo tienen en sus manos. Cuplés a los implantes de pelo, que se puso unas gotas con capirote y todo; mientras el segundo cuplé hablan del protagonismo que han cogido el bombo con sus particular lenguaje. Bien. El estribillo coreado desde el principio.

Cerrado por reformas

Turno del cuarteto con la aparición de Jorge García Perrichi, que en su vuelta al cuarteto de Alcalá ha alcanzado las Semifinales con su particular exhumación del dictador Francisco Franco en ‘Abierto por reformas’. Sin embargo, para esta ocasión no es Franco quien llega, sino Nicolás Maduro escondido en la embajada, donde están los albañiles de reforma.

La parodia es una sucesión de golpes sin humor. Muy corta la parodia. Cuplés a Carlitos Pérez que huele a pescado y a las clases de pilates. Si tuvieran un popurrí no tendrían que inventar otro tema libre. Este cuarteto demuestra que no estaban al nivel para estar en esta fase. Save to cuarteto, pero con calidad.

Coro de recogía

El coro del Valdés regresa a esta fase con las mantillas que van ‘Siguiendo tus pasos, Cádiz’. El coro con tintes humorísticos que acompañan las procesiones y que tienen en este pase un premio a su buen hacer en el COAC. Básicamente porque no ha dado para más.

Primer tango a Andalucía desde lo más profundo y lo más bonito, piropo y crítica a la vez. Segunda letra a un padre que le espeta a su hijo que violaran a una chica, caso Manada tal vez. Cuplés que no terminan de arrancar las risas, bastinazos varios.

Febrero quiere sangre, pero no tanta…

Martínez Ares ha conseguido enganchar al público en general con una versión más clásica de su estilo y con un tipo, el de caníbales de carnaval. ‘Los carnívales’ la rompieron con la presentación y se comieron al público asistente, aunque con los pasodobles tuvieron una sensación de irregularidad. El primero a las amas de casa que tienen que hacer malabares para llevar su familia, con crítica a la sociedad heteropatriarcal. Más emotivo que crítico.

El segundo algo más crítico, quizás algo gore. Un sacerdote que se confiesa de haber abusado de menores y que no quiere que la iglesia lo siga acogiendo en su seno. Algo así, pero con más sangre. Cuplés normales para la fase, primero a los animales caníbales y el segundo a un despiece del atún y su ronqueo. Al final le comen la parpatana a la mujer.

Quema que te quema, pero quemaos

El Selu no suele defraudar en su pase de Semis y por ello se esperaba algo más de lo expuesto hasta el momento por parte de ‘Los Quemasangre’. Y así fue. En la presentación tiran de Freddy Mercury para darle algo de brillo a la misma. Primera letra de pasodoble a los obesos, con ciertos puntos muy simpáticos.

La segunda letra ya sí es marca de la casa hacia Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la “jungla de Andalucía”. Bien tirado, con crítica al final. Cuplés uno de dos. El primero es el que destaca por encima, con una niña que canta tan mal que fue a un asador de pollos y no se dieron la vuelta, como en el programa La Voz. Muy bueno.

Brillo para brillar

Cerraba la función una comparsa que no va de farol (turun chiss). ‘La luz de Cádiz’ puso toda la energía posible para no descolgarse de las quinielas que iluminan la última fase del Concurso. Grupo con rabia que canta el primer pasodoble a unos padres divorciados, pidiendo que no se juegue con los hijos. Buena letra.

Segundo con algo más de luz. Las sensaciones del Concurso, las críticas de la prensa, los insulto de las redes… contrastando todo con el ejemplo que han dado los infantiles. Dos palos en uno. Levanta al público con una excepcional ovación. Cuplés con las piedras (fachada) del Falla que se la llevan a pellizco y ellos así se han llevado medio Marruecos. El segundo a las películas de terror y aparece Caroline yéndose hacia la luz. Bien tirado y al tipo. Están.