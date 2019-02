Quiñones: "Adiós COAC, adiós"

Cuando escribo esto solo falta un día de semifinales, y a la espera de la Gran Final. La calidad media de este concurso 2019 va a dejar bastante que desear, los de arriba se han estancado en sus repertorios, y los de abajo, cada vez están peor.

No me canso de repetir que el efecto llamada, de la tele y “la manteca colora” de los derechos de imagen, terminaran con la gallina de los huevos de oro, o sea, el concurso.

No sé cómo cada uno no se da cuenta para lo que valen, ahora cualquiera, escribe, cualquiera hace música, y por supuesto todo el mundo canta. No quieren saber que las charangas se inventaron para eso, pasar un buen rato en la calle, muchas de ellas con más calidad que las que concursan, sin encorsetamiento, y sin engañar a un público que paga un dinero por una entrada y no le tienen el mínimo respeto.

Los gritos de apoyo en el teatro, cada vez tienen menos sentido, hemos pasado de “campeones, campeones”, a “¡esto me gusta, chiquillo!” Y otras tonterías variadas.

Está claro que esto tiene que cambiar en todos los aspectos, yo por higiene carnavalesca, espero que el COAC dimita en bloque ya, aprovechando que la Concejala de Cultura ya ha anunciado que no se presentara a los próximos comicios.

No vaya a ser que algunos quieran seguir, tú sabes por eso de salir en los medios, y mangar algún carné que otro, y no por el éxito de su agrupación.

En este concurso se han cometido tantos errores, desde el reglamento, hasta la última, repartir semifinales a su libre albedrio, con la consiguiente protesta, por parte de los que tienen entradas para el próximo día 27, que verán dos agrupaciones menos, ¡ele, no saben ni dividir!.

Menos mal que lo único “güeno”, ha llegado al final, emotiva despedida de Los cachito pan, chirigota que enamora y que llevó a Cádiz por España, treinta años.

Besitos para mis amigos, al margen de esto, la llegada de una comparsa joven, fresca y clásica, que estará pronto entre las grandes y esa chirigota que se la cargaron en preselección, con siete chavales que se les hizo pequeño el escenario con tanto arte, solo con sus voces, sin más historias macabeas. Veremos que nos depara el concurso del 2020.