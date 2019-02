Borriana coordina la colocación de monumentos falleros en las calles y plazas

Los responsables de los departamentos municipales de Fiestas, Lluïsa Monferrer, y de Vía Pública, Vicent Aparisi, se han reunido en el Ayuntamiento de Borriana con el presidente de la Federació de Falles de Borriana, Salvador Doménech, así como con diferentes representantes de hasta cinco fallas de la ciudad, y los encargados de los operativos de montaje y colocación de los monumentos, para analizar las posibles novedades que habrá que tener en cuenta a la hora de situar las propias Fallas en las calles y plazas de la capital de La Plana Baixa.

Según han explicado tanto el concejal como el responsable de Vía Pública, Vicent Aparisi y Miguel Rosado, “hasta cinco de los monumentos que cada año se plantan en la ciudad de Borriana, están ubicados en lugares que recientemente han sido modernizados y adecuados dentro de los diferentes trabajos de mejora que se han llevado a cabo en la Vía Pública, por ellos hemos querido reunirnos con los responsables de las diferentes Fallas para así poder tratar con tiempo suficiente la situación y buscar soluciones consensuadas”.

Y es que como recordaba también la concejala de Fiestas, Lluïsa Monferrer, “tanto la plantada de los monumentos, como la Cremà final del día de Sant Josep, suponen unos trabajos previos de previsión y control de ambos actos, por ello hoy hemos cerrado varios acuerdos al respecto”. Así, las mismas Fallas podrán solicitar un aporte extra por parte del Ayuntamiento por lo que a la arena que se deposita en la parte baja del monumento respecta, para como ha explicado Aparisi “proteger, precisamente, el material que recientemente se ha colocado con los trabajos de mejora y acondicionamiento, así que hemos pedido a las Fallas que tengan en cuenta la situación y que dispondrán de mayores cantidades de arena para poder instalar sobre ella el monumento y que en el momento de la Cremà no haya consecuencias sobre el firme”. Y es que ya el pasado año fueron hasta 74 toneladas de arena las que se colocaron en los diferentes monumentos para mantener tanto la seguridad como la no afección sobre las calles, así que este año se calcula que incluso se superará esa cifra con el objetivo de “que los trabajos de adecuación que tanto en los últimos meses como durante los cuatro últimos años no se vean afectados, y a su vez, tanto la Plantà como la Cremà de las Fallas se pueda realizar sin ningún tipo de contratiempo”.