Semana un tanto atípica la que vive el CD Tenerife toda vez que no competirá este fin de semana al tener aplazado su partido ante el Reus por la retirada del conjunto catalán de la categoría. A pesar de ello, el primer equipo sigue trabajando y preparando la siguiente cita liguera ante el Numancia.

Hoy ha comparecido el capitán Suso Santana quien ha querido lanzar un mensaje de apoyo a Dani Hernández, quien fue triste protagonista en el último encuentro liguero ante el Mallorca. El jugador de San Matías reconoció que “al equipo parece que no le pueden ocurrir más desgracias y cuando ocurrió la jugada del segundo gol solo pensé que no podíamos tener esa mala suerte. Que se te trabe la liga en el taco es intentar buscar una explicación que no se tiene. Esta semana lo ha pasado jodido porque lleva malas semanas. A nadie le gusta fallar pues cualquier mínimo error puede costar un gol, pero nosotros estamos con él y debemos seguir para adelante”, argumentó el capitán blanquiazul.

Con respecto al parón que se genera por no competir ante el conjunto catalán, Suso considera que “es bueno para refrescar, para ganar un partido fuera de casa aunque no lo juguemos y son tres puntos que llegan en un buen momento. Va a venir bien el poder refrescarnos aunque debemos trabajar bien y corregir cosas de cara al encuentro de la próxima semana”, declaró.

El diez blanquiazul mostró su alegría al saber que su compañero Jorge Sáenz jugará la próxima temporada en primera división con el Valencia pues “va a un buen equipo y se lo ha ganado por el año que está haciendo. Desde que subió al primer equipo dije que tenía grandes condiciones y si tenía los pies en el suelo llegaría lejos. Se las condiciones que tiene y hasta dónde puede llegar”, sentenció.