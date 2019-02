Laure: "El Dépor va a ascender seguro"

El Deportivo – Alcorcón no es un partido más para Laure. El futbolista madrileño regresa a la que fue su casa casi dos años después de dejar el Dépor. Un hecho que no pasa desapercibido para él, como así mismo explicó en una extensa entrevista para Coruña Deportiva: "Es una semana muy especial, estoy deseando volver a jugar en Riazor, volver a sentirlo, porque se echa de menos ese ambiente de fútbol".

A la hora de afrontar el partido, Laure reconoció que no quiere pensar mucho en el factor emotivo, "porque se llena la cabeza de muchos recuerdos, de muchas emociones". "Quieres centrarte sobre todo en el partido, en ayudar a tus compañeros. Como me ponga sentimental, la concentración se va a ir fuera", afirmó.

Tras un inicio de temporada muy bueno para el Alcorcón, donde incluso llegó a liderar la tabla, Laure explicó que el momento que vive el club alfarero "es un regalo. Es el segundo o el tercer presupuesto más bajo. Mantenerse en la élite es muy, muy difícil. Lo están haciendo a base de trabajo, de ser un club muy sano donde se puede trabajar muy a gusto". Por eso, y pese a estar ya fuera de los puestos de play-off, asegura que, desde el vestuario le han dado "normalidad" al giro de guion. "No era el objetivo estar ahí arriba, pelear por el ascenso...". Aunque, eso sí, resalta que "es un vestuario exigente". Y como tal, "queremos volvernos a enganchar, partiendo de la base del partido a partido, llegar al objetivo de la permanencia. Porque al final, de un año a otro, no se puede pasar de pelear por el descenso a pelear por el ascenso", apuntó.

Por su etapa en el Deportivo, Laure habló sobre el papel de la gente que llega al primer equipo desde abajo. En su caso, desde el Fabril. Y admitió que, al salir del club, "te quitas un poco una mochila, porque tienes un foco encima tuya de a lo mejor no dar el nivel. Y siempre estás con las dudas por ser de casa. No es solo en el Dépor sino en todos los equipos".

Sin embargo, y pese a ello, para el lateral madrileño no pasa desapercibido el cariño que recibió de un sector amplio de la grada de Riazor. "La mayoría quiero pensar que me quería". Y añadió que "nunca he sido muy estético, me considero muy efectivo, pero estéticamente no me acompaña. Soy bajito, con poco pelo, tampoco muy guapo, tampoco voy a vender muchas camisetas", declaró.

Embarcado en una ilusionante aventura empresarial en el mundo de la hostelería, Laure comentó que también se está preparando "para el día de mañana" en el sector del fútbol. "Hay mucha garrapata alrededor del futbolista, de sus inversiones, de intentar engañarle. Hay un vacío donde me gustaría ayudar".

Así mismo, hablando de lo meramente deportivo, y preguntado por las aspiraciones de futuro del equipo Natxo González, Laure fue rotundo: "El Dépor va a ascender seguro. De verdad que lo pienso. No es por decir, los números se ven, Albacete y Deportivo son los equipos que yo pujaría porque van a ascender. Al final esta liga es regularidad pura y dura. Y son los dos equipos más fiables". Antes de concluir su entrevista con una frase que resume a la perfección su vínculo con la ciudad herculina. "Yo Coruña, el Deportivo, lo considero como mi casa, el fútbol pues tiene estas cosas, que tiene caducidad y hay que aceptarlo".