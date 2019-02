'Unos cobardes dispuestos a retarse a un duelo con el tiempo'

Granada tiene en su haber una complicada habilidad innata, es capaz de ignorar a las personas que están marcando hitos en esta extraña ciudad, cada uno en su ámbito, para luego con el tiempo al echar la vista atrás y ver que aquellas "modernuras" sentaron las bases para algo que tiene un peso inequívoco en el devenir cotidiano de esta ciudad.

Lo hemos comprobado en urbanismos, arquitecturas, etc. pero si nos centramos en el musical, lo hemos visto con Morente y su Omega, con 091 y aquella despedida en el Anfiteatro de Maracena en 1996 y en un ámbito más reducido con Dorian Gray. Lamentablemente al primero no será posible volver a verle por los escenarios, aunque hay una bonita iniciativa para cambiar el nombre de la estación de tren de Avenida de Andaluces por el del cantaor, pero de los otros dos, este 2019 es el año de su vuelta del más allá y lo quieren hacer como se merecen, bandas que forman parte del ADN de la capital nazarí.

El pasado sábado fue la presentación de "Cobarde", el esperado regreso de los "Dorian", (no confundir con la banda catalana de pop-electrónico), con un Paco Chica dispuesto a dejar por un día su eterno alter ego de crooner y del que nos hace disfrutar casi cada semana por diversos locales de la ciudad, para volver a confiar en el formato banda que tan buen resultado les dio a finales de los años 90.

Esta resurrección fue capaz de concitar, en la Sala Planta Baja, a numerosos seguidores acérrimos deseosos de volver a sentir y palpar la esencia que siempre ha acompañado a esta formación. Pasadas las diez de la noche y como si fueran una extensión del negro escenario del "planta" aparecieron los 4 integrantes de estos Dorian Gray renacidos Lo hicieron para dar un concierto cargado de grandes éxitos de su discografía, abriendo fuego con "Costello", toda una declaración de intenciones con el poder intuir el devenir de la noche que nos tenían preparada. Una hoja de ruta entre la que encontramos "De tripas corazón", "Afíname en mi" un tema que sigue aportando un sonido de pop fresco y actual o ese "Te espero" donde las guitarras se erigen como auténticas protagonistas del eje sobre que que pivota el tema.

"La canción de los cobardes", casualmente comienza con la frase "huir es de cobardes" y cuando pensábamos que era la última del directo, fue la que daba paso al último bloque, un bis entre las que destacamos "Las chicas al poder" y "I don't like the mondays", temas que por sus formas y estructuras casan a la perfección con la portentosa voz de Paco. Ya casi rozando las doce de la noche el concierto llegaba a su fin y lo hacía de la mano de "Bares" un tema nada más y nada menos que con 22 años a sus espaldas, un pop sin aditivos como se habría definido en su momento, cuando las etiquetas eran algo meramente decorativo, no como ahora que se han transformado en una extensión del grupo y del que pocas veces uno puede salir de ellas.

En definitiva una noche con un sabor añejo que nos sirvió a muchos para reencontrarnos con aquellos recuerdos que teníamos llenos de polvo en nuestro archivo mental, pero que gracias a momentos como estos nos sirven para seguir reivindicando que aquellas composiciones siguen estando perfectamente vigentes a día de hoy.