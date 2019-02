El PP asegura que la Diputación invirtió la mitad de lo presupuestado

La Diputación de Jaén invirtió la mitad de lo presupuestado en 2018. Eso es lo que ha indicado el portavoz del Partido Popular en la administración provincial, Miguel Contreras. Se ha referido al balance realizado este lunes el presidente de la institución, Francisco Reyes, criticando que "la realidad está lejos de los grandes datos aportados". Contreras ha querido hacer su propia "radiografía de la provincia de Jaén", criticando textualmente que "es una administración que tiene muchos recursos, por lo que tendría que ser más eficaz en su gestión".

Empezando por lo más reciente, el portavoz popular mostraba una estimación de ejecución de lo presupuestado para 2018, donde asegura que solo se ha ejecutado un 49% de lo previsto, esto supondría, dice, que "23 millones de euros se han quedado sin invertir". Dinero que, presumiblemente, se añadiría a los remanentes del ente provincial para ser repartidos posteriormente entre ayuntamientos.

En los datos aportados por Miguel Contreras, sacados del portal de transparencia, se compara el periodo comprendido entre 2014 y 2017. Dice que los ingresos por habitante han subido mínimamente, que el esfuerzo inversor ha bajado del 27% al 20%, al igual que el índice de ejecución de inversiones que baja un 13%. La inversión por habitante habría pasado de 89 a 68 euros y el endeudamiento por habitante habría subido ligeramente. Más ampliamente, si se compara con 2009, la inversión en la provincia habría bajado un 30%.

También se ha referido a las entidades locales autónomas, criticando el portavoz del PP, Miguel Contreras, que "no es justo que no estén reconocidas, y que por ello no tengan acceso a los planes provinciales impulsados por Diputación".