"El déficit en seguridad es generalizado. Hemos sido prudentes, pero ya me han obligado a denunciarlo"

Desde hace tres años, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) demanda en el Ministerio del Interior más medios para cubrir la seguridad en Jerez. Faltan 70 agentes, medios materiales y nuevas instalaciones. El secretario local del sindicato mayoritario del cuerpo, Antonio Flores, cansado de remitir escritos que, asegura, no tienen respuesta, se ha decidido a denunciar públicamente el déficit de seguridad que sufre la ciudad.

En declaraciones a Radio Jerez, habla de un catálogo de puestos de trabajo “desfasado desde hace ocho años” y de una situación que se agrava con el paso de los años. Si en 2011, en Jerez operaban cinco radiopatrullas, ahora son tres los coches que hay en la calle. A juicio del sindicato, el servicio cuenta con la mitad de radiopatrullas que se necesitan.

Compara Jerez con otros municipios del entorno. Señala que Algeciras, con 150 denuncias mensuales por delitos cuenta con 600 efectivos; mientras que Jerez, con más del doble delitos que Algeciras, dispone de la mitad de efectivos. Asimismo, Cádiz, con menos población y la mitad delitos que Jerez, dispone del mismo número de agentes.

Para Flores, lo más sangrante es que tras tres años de espera siga sin reconocerse el aeropuerto como puesto fronterizo porque eso supone que no se destinan allí agentes específicos. Es decir, el recinto aeroportuario se cubre con 17 efectivos que también se descuentan de la dotación de la comisaría.

Desde el SUP admiten que los medios han mejorado, pero afirman que siguen siendo insuficientes y en cuanto a las instalaciones de la comisaría actual, sencillamente apuntan que “dan miedo”.

La situación ha empeorado ostensiblemente en un plazo no demasiado largo en el tiempo. Además del déficit en el servicio de seguridad ciudadana, Flores habla de grupos de investigación “saturados”. El secretario local del SUP asegura que hace pública su denuncia por la impotencia que siente tras años de presentar escritos en Madrid que no tienen respuesta.