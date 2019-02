Joaqui confía en la victoria ante el Córdoba B, el último equipo que les ganó

Hacer bueno el empate ante el Algeciras en Chapín ganando en Córdoba, ese es el objetivo del Xerez DFC este jueves a las 11.30 horas.

Una semana distinta por la carga de partidos en la que apenas hay tiempo para lamentarse por no haber podido ganar el pasado domingo a un rival directo en la lucha por la liguilla. A pesar de eso, Joaqui recuerda que “las sensaciones fueron muy buenas durante el partido, pese a que no pudimos ganar. Tuvimos varias ocasiones claras para hacer gol, pero el balón no quiso entrar. Hemos visto los vídeos, se produjeron dos penaltis claros, pero solo nos queda pensar en el choque frente al Córdoba B y hacer bueno este punto ganando allí”.

El central destaca el gran ambiente en Chapín durante el derbi provincial, “la afición estuvo impresionante, siempre respetuosa. Se notó mucho sobre el campo y eso hay que vivirlo”.

El Xerez DFC se mide a su último verdugo, un Córdoba B que fue el último equipo en derrotar a los azulinos en la jornada 10 de la primera vuelta, “si le ganamos completamos una vuelta sin perder. Se dice rápido, pero en el fútbol no es fácil. Debemos ir allí con todo, porque es un rival directo en la lucha por los playoffs. A raíz de ahí tenemos partidos en los que debemos sumar de tres en tres si queremos mirar más arriba”.

A pesar de que el encuentro se disputará en césped artificial, el zaguero de Chipiona reconoce que el equipo ya ha sido capaz de firmar grandes partidos en este tipo de superficie y no supondrá un inconveniente. “Un equipo que quiere estar arriba debe adaptarse a cualquier campo y a cualquier situación”, finalizaba Joaqui.