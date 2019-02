"Lo ocurrido es algo criminal, una canallada"

"En mis 31 años no me pasó nada parecido. Es un episodio surrealista y fuera de lugar. Es una cosa criminal, una canallada". Jorge Palatsi sufrió en sus carnes el presunto intento de sabotaje de uno de los técnicos del Unión Adarve, Pepe Sanz, que hasta diciembre era el delegado de la Cultural. Antes del inicio del partido del domingo en el Reino de León, Sanz saludó a cuatro de sus ex jugadores con una intención perversa, según confiensan los implicados. Una crema untada en la mano, un abrazo, un roce en el rostro e, incluso, un dedo en el ojo y una reacción inmediata. Afortunadamente, Palatsi, Sergio Marcos, Yeray y Señé pudieron jugar el partido y no sufrieron mayores daños que una molesta irritación ocular de la que no tardaron en reponerse.

El portero relató en "León Deportivo" con todo lujo de detalles el escabroso asunto del que Sanz "presumía" durante su estancia en el club. "Es una maniobra que nos explicó cuando estuvo aquí como una práctica que ya había realizado", explicó Palatsi, que aseguró que el acto fue intencionado. Se basa en una conversación entre Sanz y uno de los jugadores no implicados. "A uno de los compañeros fuera del estadio le reconoció que lo hizo con dos jugadores, pero fuimos cuatro los afectados".

En un ejercicio de sinceridad, el portero levantino habló de su rendimiento hasta la fecha, en pleno debate sobre su titularidad. "No he estado al nivel del año pasado, pero en el fútbol no todas las temporadas salen redondas. He tenido errores, pero también aciertos. Se ha volcado más sobre mi persona por ser portero", reconoció. ¿Se ha visto fuera del once inicial? "Uno no se ve fuera, pero cuando llega competencia tu cuerpo ve peligar la posición", señaló Palatsi.

Sin embargo, el hecho de haber dejado la portería a cero tras siete jornadas redunda en la confianza de toda la línea defensiva, señalada en las acciones de estrategia del rival. "Bajo la dinámica reciente en cada acción a balón parado piensas que puede haber problemas, pero somos profesionales y tenemos a nuestro alcance profesionales que te ayudan a cambiarlo en pensamientos positivos. Trabajo con un psicólogo desde hace dos años y medio".

La última reflexión del meta vino a reconocer un problema de actitud del equipo en partidos recientes, como el que le costó dos nuevos puntos ante el Unionistas. "Habíamos pecado de un pelín de falta de ambición. Nos conformábamos, dormíamos el partido y en esta categoría en cualquier acciòn te pueden empatar. Durante la semana el mister hizo hincapié en buscar el segundo gol y el domingo se vio". Liberados cuerpo y mente, el Navalcarnero, que estrenará entrenador tras la dimisión de Fran Garrido, ya está en el punto de mira de la Cultural, una cita imprescindible para confirmar el despegue.

