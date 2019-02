El Unión Adarve responde: acciones legales y acusaciones contra Palatsi

El presunto intento del delegado del Unión Adarve, Pepe Sanz, de mermar el estado de cuatro jugadores de la Cultural a través de una crema irritante sigue en plena ebullición con los micrófonos de Radio León como escenario, Tras las explicaciones de Jorge Palatsi, uno de los afectados y que aseguró que el acto fue intencionado, el Unión Adarve salió a la palestra para negar las acusaciones. Fue su presidente Luis Gómez el encargado de defender a su empleado y, de paso, cargar contra el portero del equipo leonés.

De entrada, Gómez calificó el asunto como "una gran chorrada y una enorme irresponsabilidad, por lo menos del portero". El dirigente considera que la argumentación dada desde el vestuario culturalista es "inverosímil porque hay que suponer que el presunto autor es tonto porque cuenta que hace cosas y luego las hace a esos mismos a los que se lo ha contado. Esto genera un descrédito hacia Pepe Sanz, que ahora está masacrado y que tomará acciones que legítimamente le corresponden. Hay que ser más prudente con lo que se dice".

"No me lo creo. No sé si han tenido ese escozor, Puedo pensar que mienten porque mucha gente miente en el fútbol. Puedo negar la mayor y, aunque hubiera sucedido, ¿qué sentido tiene exponerlo?. Si hay algo que denunciar, acudáse donde haya que acudir". indicó Gómez en "León Deportivo" poniendo en tela de juicio la veracidad de los hechos, como los esgrimidos por Palatsi al que acusó de "tener varios cadáveres en la cuneta. Es una persona que impone gente o que hace que un club descarte gente porque no le gusta".