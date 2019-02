De la Rocha denuncia presiones contra su candidatura en las primarias socialistas

Este martes acababa el plazo de presentación de avales para las primarias socialistas que servirán para designar al candidato del partido a la alcaldía de Madrid. El reglamento establece que deben ser más de 266 apoyos, equivalente al 5% de la militancia madrileña, y el máximo se establece en 531, el 10% de la militancia.

Manuel de la Rocha ha conseguido un total de 461 avales, Chema Dávila 382 y Marlis González, la cuarta precandidata, no ha logrado el mínimo necesario, por lo que queda fuera de la carrera. Junto a Pepu Hernández, que recababa el máximo de avales, serán finalmente tres candidatos los que se enfrentarán a la votación el próximo 9 de marzo.

De la Rocha aprovechaba el momento para denunciar presiones durante el proceso: “Muchos militantes se sienten presionados para no avalar mi candidatura, por el hecho de que no conste su nombre apoyándome, pero me han dicho que me votarán en la votación secreta”, señalaba.

El precandidato a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid Chema Dávila / PSOE (EUROPA PRESS)

El equipo de Chema Dávila confirmaba ante los medios que este tipo de procesos suele ser complicado para los candidatos que no han sido designados por el aparato, pero confía en pasar a la segunda vuelta, que en caso de no alcanzar ninguno el 50% de los votos el día 9, se llevará a cabo el próximo 16 de marzo: “Pasaremos dos personas a la segunda vuelta y estaré encantado de recibir el apoyo de cualquiera de los otros candidatos”, decía.

Ambos se mostraban optimistas con los apoyos recabados y convencidos de que habrá segunda vuelta. “Pedro Sánchez recabó 7.000 avales menos que su oponente en las primarias y hoy es el secretario general”, concluía De la Rocha.