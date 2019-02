El PP bloquea una declaración institucional a favor del 8-M en el Pleno de Madrid

El PP ha impedido este martes el acuerdo sobre una declaración institucional en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en la que sí estaban de acuerdo Ahora Madrid, el PSOE y Cs y que buscaba mostrar su apoyo al movimiento feminista en la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La portavoz municipal, Rita Maestre, ha reprochado hoy al PP que, a diferencia de lo que hicieron los años anteriores, se hayan desmarcado este año del texto conjunto pactado por los otros tres grupos que ha salido adelante como proposición pero no ha podido convertirse en declaración institucional, para lo que es necesaria la unanimidad.

"El PP tendrá espacio para explicar por qué este año ha decidido salirse de un consenso que era positivo y por el que habíamos trabajado en estos años", ha dicho la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, que ha preferido no citar los posibles motivos por los que en su opinión los populares han actuado de este modo.

Rita Maestre, además, se ha mostrado convencida de que la huelga general y la manifestación convocada por el movimiento feminista volverá a reunir "a las del año pasado y muchas más".

El texto presentado conjuntamente por Rita Maestre, Purificación Causapié y Begoña Villacís traslada el apoyo al libre ejercicio del derecho a huelga de las trabajadoras municipales, las campañas de sensibilización sobre la conquista de derechos de las mujeres y las del cuidado y la igualdad.

Por parte del PP, la concejal Beatriz Elorriaga, ha denunciado que el texto propuesto excluía a la mitad de la población. "No me van ustedes a apabullar ni a aislar porque nos digan que nos unimos a Vox. El PP lleva mucho tiempo hablando de la igualdad de oportunidades, defendiendo a las mujeres y sobre todo a las conmemoraciones que hacen de marco la prevención y el acuerdo", ha explicado Beatriz Elorriaga.

La edil popular ha instado a Rita Maestre a "respetar a todas las mujeres, también las que votan al PP" y a no utilizar políticamente esta causa. Además, ha recordado que Podemos no votó a favor del pacto contra la violencia machista y que el texto "no era de unidad" y excluía a la mitad de las mujeres.

Por otro lado, el Pleno de Madrid ha aprobado con los votos a favor de Ahora Madrid un texto por el que el Ayuntamiento de Madrid se suma a la huelga convocada por el movimiento feminista y los paros convocados por los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), así como a los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones que se celebren.