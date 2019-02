De Santos afirma que Rodríguez pagó en negro su trabajo en la campaña de 2003

Javier Rodrigo de Santos, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Palma, afirma que José María Rodríguez le pagó 3.000 euros en negro por su trabajo durante la campaña electoral del partido en 2003. De Santos fue director de gabinete del entonces candidato Jaume Matas en aquella campaña electoral. Durante su declaración como testigo en el juicio por el caso Over, el exconcejal ha admitido que el entonces secretario general del partido José María Rodríguez le dio los 3.000 euros en un sobre. Un dinero que no figuró después en su declaración de la renta.

De Santos, condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a menores, ha comparecido como testigo en caso que juzga los contratos presuntamente irregulares que el Govern de Matas otorgó a la empresa que organizó sus campañas electorales. El exconcejal cree que el dinero que le entregó Rodríguez en un sobre fue para satisfacer su trabajo como jefe de gabinete de Matas, aunque siempre cobraba por transferencia y nunca firmó documentos al respecto.

"El señor Rodríguez a mí me entregó un sobre con dinero en pago de esos días. En aquel momento pensé que era lo lógico, pero sí que me sorprendió que se me pagara de esa manera porque normalmente siempre se me ha pagado por transferencia. Lo que sí pude comprobar posteriormente cuando hice la declaración de la renta, es que ese ingreso no estaba, es decir, no figuraba ese ingreso a pesar de que yo lo declaré. Estamos hablando de 3.000 euros" ha señalado.

El que fuera concejal de Urbanismo en Palma también a explicado que el partido pedía comisiones cuando se ordenaba obra pública. Unos hechos que, según ha manifestado, puso en conocimiento de la entonces alcaldesa Catalina Cirer y del president Matas. "En la medida en que desde el área de Urbanismo adjudicábamos obra pública sí tuve conocimiento de que desde el partido se les estaba pidiendo comisión. Entonces me indigné y sí lo puse en conocimiento del señor Matas".

Para De Santos era Rodríguez quien ostentaba el control total a nivel político como de organización del partido. Sobre la contratación de la empresa Over Marketing, el testigo ha señalado que era la sociedad encargada de organizar los actos de campaña. Cree que la contratación de la empresa de Mercado para este fin venía marcada por el PP nacional.