'Sin Miedo a Caerme', la biografía de Xavi Torres

"Me gusta el mar porque en él no hay gravedad; no tengo miedo a caerme; me gusta el deporte porque en él no importa el pasado; me llamo Xavi Torres y no cambio mi vida por la de nadie".

Con esta cita arranca el libro que narra la vida del nadador mallorquín, que tiene en su haber dieciséis medallas paralímpicas. 'Sin Miedo a Caerme' es un repaso por la vida del deportista desde su nacimiento. Un nacimiento con "sorpresa", tal y como reza el primer capítulo del libro, porque entonces, en el año 74, hasta el momento del alumbramiento los progenitores desconocían la existencia de tetrafocomelia, malformación en las cuatro extremidades. A partir de ahí, nos cuenta el autor, Gabriel Forteza, "he intentado resumir su trayectoria de forma cronológica, destacando su éxitos deportivos pero con especial incidencia de la parte más personal".

"El niño que encontró en la natación terapia" nos conecta de inmediato con esta historia de superación que incluye "momentos buenos y difíciles" porque según Xavi Torres, toda carrera profesional y la propia vida siempre incluye "una cara b". La natación entró en su vida a muy corta edad y "todo empezó como un juego". En aquel momento, explica Torres, "no podía imaginar que pasaría tanto tiempo en la alta competición". Ha participado en seis Juegos Paralímpicos, en los que ha conseguido dieciséis medallas. En medio de todo eso se enfrentó a uno de los grandes retos de su carrera: el 'Límite 24 horas', uno de sus desafíos más grandes, nadar 24 horas para batir el récord mundial.

En la publicación, de 236 páginas, también hay un espacio para los medios de comunicación porque, tal y como destaca el libro "siempre ha tenido un gran poder de convocatoria". Entre risas, Forteza le espeta: "todavía estoy esperando que convoque una rueda de prensa en la que anuncie su retirada" a lo que Torres responde con un "no siento que me he retirado porque de una u otra forma sigo como técnico, con los medios, no siento que esté dejando nada".

La complicidad entre ambos es evidente en cada página del libro y en la charla en la que el autor dice sentirse "muy feliz" ante la reciente publicación porque Xavi es uno de sus "ídolos" con el que ha compartido "horas y horas de radio" y que ahora le ha permitido "entrar en su vida".