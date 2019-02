Noelia Arroyo: "Me siento con muchas ganas de ser la alcaldesa de la ciudad donde he crecido"

A menos de 24 horas de su salida programada del ejecutivo de López Miras, la todavía Consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, ha pasado por el programa Hoy por hoy para hablar de sus planes de futuro como candidata a alcaldesa de Cartagena. Desde hace tiempo, reconoce, está "compaginando ambas agendas".

Sobre su salida de mañana ha insistido en que no es una crisis de gobierno porque "está perfectamente planificada" y le ha restado importancia al hecho de dejar aparcada su resposabilidad de Gobierno. Arroyo, que entró en política con Pedro Antonio Sánchez como responsable de Prensa, para más tarde hacerse cargo de consejerías como la de Cultura, se ha mostrado ilusionada por conseguir la alcaldía de Cartagena el próximo 26 de mayo, "al final las raíces tiran y me siento con muchas ganas de ser la alcaldesa de la ciudad donde he crecido", ha dicho.

La candidata a la alcaldía de Cartagena por el PP no ha desvelado quién será su sustituto en el Ejecutivo de López Miras, pero si ha dado detalles sobre qué hará a partir de ahora. Como candidata -dice- sale "a ganar" pero reconoce que tendrá que haber pactos. Aunque pide que, para poder moverse fácilmente en esos días de pactos, la voten a ella. Aun así, Arroyo se ha mostrado a favor de pactar con cualquier partido político que respete la Constitución no cerrándose ninguna puerta a la hora de verse en esa tesitura.

Preguntada por las declaraciones del líder de su partido, Pablo Casado, en las que decía que: "Es bueno que las mujeres embarazas sepan lo que llevan dentro". Arroyo lo ha defendido argumentando que esas declaraciones son fruto del embarazo de riesgo que sufrió la pareja del jefe de los populares, aunque se ha mostrado en contra de volver a la Ley del Aborto del 85 como defiende Casado. "Estoy de acuerdo con el hecho de que en el siglo XXI tengamos que establecer los mecanismos y garantías para que una mujer que no quiera abortar se vea obligada a hacerlo por motivos económicos o familiares".

En cuanto a su labor como Consejera, Arroyo ha reconocido que le dolió especialmente no haber podido sacar adelante la propuesta de cambiar las competencias de Costas en la Región de Murcia. "El último día y a última hora Ciudadanos decidió cambiar el sentido de su voto por lo que no fue posible llevarlo a cabo, me sentí frustrada porque no entendía que algo que era bueno para la Región se quedara sin aprobar".

Noelia Arroyo, periodista de profesión, será cesada por López Miras este mismo jueves, por lo que a partir de ese momento se centrará únicamente en conseguir arrebatarle la alcaldía a Ana Belén Castejón (PSOE) quien ostenta dicho cargo en la actualidad.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo murciano ha tenido palabras de reconomiento para Noelia Arroyo en su última semana como Consejera. Fernando López Miras ha dicho sobre ella que, "ha realizado una labor muy positiva. Creo que ha sido uno de los principales activos que ha tenido mi Gobierno. Creo que el trabajo que ha hecho por la Región de Murcia y por España va a quedar siempre ahí y todos lo vamos a poder reconocer. Ha llevado perfectamente la voz de un Gobierno que se preocupa por las personas, un Gobierno que desde el primer momento ha intentado trabajar para mejorar".