Comienza el rodaje de 'Las cosas absurdas que pensamos y no decimos'

La cafetería Socolá, en pleno barrio de Santa Eulalia; casualmente patrona de Totana, sirvió para rodar las primeras escenas del corto que dirige el joven realizador bullense, Jose Antonio Valera. Valera, que no está solo en este proyecto del que es productor, director y guionista, cuenta con un equipo que en el primer día de trabajo derrochó ganas y profesionalidad.

En uno de los descansos del rodaje, Bárbara Rey, que encarnará el papel de Julia, dueña de una cafetería, atendió al equipo del programa Hoy por hoy reconociendo la ilusión que le hace su vuelta al cine.

La de Totana explicó a los micrófonos de la cadena SER que salvo algunos detalles "tampoco ha cambiado mucho en todos estos años la forma de hacer cine", confesando que de no haberse dedicado al mundo del espectáculo tampoco lo hubiese hecho al de la hostelería. "A mi me gusta ir a comer o a cenar a un restaurante, incluso a tomar una copa, pero no se me ha pasado nunca por la cabeza dedicarme a esto, aunque mi padre regentaba una confitería en mi pueblo y me lo han propuesto en muchas ocasiones", afirmó la hija Predilecta de Totana.

Con 'Las cosas absurdas que pensamos y no decimos', José Antonio Valera suma su quinto cortometraje / Cadena SER

La protagonista de películas como 'Me siento extraña' o 'Carne apaleada', entre cerca de cuarenta títulos más, llegó al set de rodaje dispuesta a ponerse a las órdenes del joven Valera, "yo estoy aquí para lo que me mandéis" dijo en un tono amigable y dispuesta a ser una más del equipo, mientras se disponía a pasar por maquillaje, peluquería y vestuario, antes de dar vida a Julia.

A preguntas del programa Hoy por hoy, la actriz y vedette reconoció que le hubiese gustado protagonizar películas muy románticas como 'Los puentes de Madison' o 'Memorias de África', "me veo en cualquier película protagonizada por Meryl Streep", de la que se confesó una fiel seguidora. "Me hubiese gustado protagonizar películas románticas, de las que cuentan verdaderas historias de amor. Aunque no lo parezca, yo soy una romántica, pero de las de verdad", dijo soltando una carcajada. A preguntas de qué le gustaría hacer en este momento con su carrera profesional, Bárbara Rey no descarta seguir haciendo cine si salen ofertas interesantes como tampoco hacer programas de televisión, ya que como ella misma recordó, en su día estuvo al frente de un programa de cocina en el desaparecido Canal 9 que logró buenas críticas y el respaldo de la audiencia, "aunque el cambio político dio al traste con el proyecto".

José Antonio Valera se siente seguro de lo que quiere y no le importa repetir tantas veces como haga falta las diferentes tomas hasta que da con lo que realmente va buscando / Cadena SER

El rodaje, que continuará durante los próximos días en otros lugares de la capital murciana como los aleñados del Santuario de La Fuensanta o en dos pisos del paseo de Alfonso X El Sabio, cuenta con otros actores y actrices murcianas como es el caso de Javi Mula, Salvador Serrano, David Meca, Rubén Miralles, María Ortiz y Celia Muñoz. Al otro lado de la cámara, entre otros muchos, Alejandra Alpiste, ayudante de dirección.

José Antonio Valera, por Álvaro Ayala.

Valera, de 24 años y natural del Noroeste, concretamente del municipio de Bullas, comenzó a sentir el gusanillo de la audiovisual desde el Instituto, realizando trabajo a escala amateur y colaborando con el grupo de teatro y cineclub de su pueblo.

Bárbara Rey y Eduardo Lopez de Rodas, ensayan para una de las escenas / Cadena SER

Se dio a conocer principalmente como ganador del Certamen de jóvenes talentos CreaMurcia 2018 en el apartado de cortos y documentales con su trabajo "Intenso, confesión de amor teatralizada" pero ya tiene en su haber cuatro trabajos más ya acabados.

Todos ellos tienen un marcado estilo característico, volcando su mensaje desde una perspectiva un tanto canalla y ácida, sirviéndose de un lenguaje mordaz que seguro no deja indiferente a nadie.

Eduardo López de Rodas y Juan Ángel Masegoso, preparados para rodar una de las escenas como camarero y cliente, respectivamente / Cadena SER

Ahora se le presenta este nuevo reto, 'Las cosas absurdas que pensamos y no decimos', y aunque reconoce que no hace distinciones entre sus actores, por mucha Bárbara Rey que se encuentre por delante, sí admite que es consciente de la trascendencia que ello implica. Le tranquiliza, dice, el buen feeling que ha encontrado con la actriz totanera. El resultado de esa buena sintonía la veremos pronto en pantalla.