Paula Calvete Palmero, nueva directora de la ONCE en Palencia

La ONCE tiene nueva directora en Palencia. Se trata de Paula Calvete Palmero, que ha ostentado el mismo cargo en Pontevedra. Este martes el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, presidirá el acto de presentación de las responsables de la entidad en Palencia y del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León. Rosa María Rubio Lázaro. El acto tendrá lugar a las 17:00 horas en la sede de la ONCE de la calle Gil de Fuentes con presencia de autoridades y de representantes de la vida social, política, económica y cultural de Palencia.

Las nuevas responsables de la ONCE en Palencia y en el Consejo Territorial para los próximos cuatro años han surgido de las XI elecciones democráticas celebradas el pasado mes de diciembre en el seno de la organización. En la actualidad la plantilla de la ONCE en Castilla y León cuenta con 725 personas con discapacidad, datos ofrecidos en diciembre de 2018. Su trabajo se centra en la inclusión de personas ciegas y con capacidades diferentes.