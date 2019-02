Polanco: "quien tenga vocación de servicio que se ponga en contacto conmigo para la candidatura"

El alcalde de Palencia y candidato a la alcaldía por el PP, Alfonso Polanco, reconoce que va "algo retrasado en la elaboración de la candidatura para las elecciones de mayo". A renglón seguido asegura que "quien tenga vocación de servicio público, se ponga en contacto conmigo". Ha matizado que ya han sido varias las personas que le han trasladado su interés por ir. Destaca la importante presencia de jóvenes que manifiestan su compromiso.

No es fácil la elaboración de candidaturas. El regidor y candidato así lo reconoce. De ahí que posiblemente sea por eso por lo que plantea que si alguien tiene interés en implicarse, hable con él. Alfonso Polanco viene a decir además que no es agradable ni fácil decir a quienes "han trabajado bien" que no van a seguir porque se necesita renovar la lista. "Andamos con tantos actos, con tanta vorágine y con tanta historia, la verdad es que no he tenido tiempo", concluye Polanco en referencia a la elaboración de su candidatura.