O albergue de peregrinos de Pontevedra incrementa a súa capacidade

Así o deu a coñecer o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, quen sinalou que este albergue é una das xoias da corona dentro dos 70 que forman a rede de albergues de Galicia. Agarda Rodríguez que se volte a quedar pequeño en pouco tempo, o que significaría que segue medrando o número de peregrinos.

Pola súa banda, Celestino Lores, presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués, destaca a boa nova desta ampliación recoñecendo que non foi fácil convencer tanto á Xunta de Galicia como ao Concello de Pontevedra da necesidade de ampliar a capacidade do albergue.

No que respecta ao número de visitantes, o Camiño Portugués a Santiago segue incrementando as súas cifras, supoñendo xa o 25 % dos peregrinos que utilizan alguna variante do Camiño para chegar a Santiago. O balance do pasado foi de 70.000 peregrinos pola variante portuguesa, que, como destacou Celestino Lores, cada vez optan máis polos albergues privados, facilitando a labor dos públicos como o Virxe Peregrina.