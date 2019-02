'Goles en Las Gaunas'

Centésimo decimosexto Gol en Las Gaunas, que llega con una nueva victoria de la Unión Deportiva Logroñés bajo el brazo. Un triunfo en el 95, como si de un capítulo de Oliver y Benji se tratara. Con los ecos de ese gol en las Gaunas agitando todavía nuestros sentidos. Un gol no exento de polémica, como todo buen gol sobre la bocina. Un gol horriblemente narrado, pero no vayas de listo, Manuel, porque tú tampoco lo viste. Como no lo vieron a buen seguro las 3 mil almas que el sábado se dieron cita en Las Gaunas para seguir llenando el tarro de recuerdos para levantar un hogar blanquirrojo.

Un partido intenso, con ritmo, muy alocado, un tanto desordenado, que empezó perdiendo el conjunto local por el tanto de Benito, que empató el más revoltoso de la clase, un Ñoño acertado de cara a puerta, y que pudo resolver en la segunda parte el equipo de Sergio Rodríguez. Pero no se volvió a acertar de cara a portería. Hasta el final. En un minuto mágico que nos agitará durante mucho tiempo. Porque el gol de Marcos André ya pasa a formar parte de la historia sonora de otros goles propiedad de todos los aficionados blanquirrojos. Son goles que llegan en el descuento y que permiten que el goce salga a chorros de nuestras y vuestras gargantas, fundirte en un abrazo con desconocidos de grada para festejar lo propio, lo tuyo, lo que te pertenece y lo que te representa. Porque no marca Isco, Messi... Lo hace un tipo de carne y hueso, que estuvo 95 minutos buscando su gol. Hasta que lo consiguió, y a nosotros se nos llevó a la locura.