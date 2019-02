Europa debe seguir esperando

Europa deberá seguir esperando para una Real Sociedad que volvió a desaprovechar otra buena ocasión de terminar la jornada entre los seis primeros clasificados. Los donostiarras podían auparse a la quinta plaza si ganaban en Montilivi, pero no pudieron pasar del empate sin goles (0-0) contra el Girona, en un partido muy disputado, de más lucha que fútbol, y con muy pocas ocasiones de gol.

La lectura del partido en Girona no puede ser negativa, pero tampoco positiva. Deja sensaciones encontradas. Porque la Real logró reponerse a las muchas bajas importantes con las que afrontaba el partido y se mostró muy competitivo, pero en los metros finales le faltó acierto, tomar la decisión correcta. El equipo donostiarra tuvo muy buenas intenciones, pero le faltó rematarlas y se quedó a medias. Fue de menos a más, hasta acabar sufriendo más que metiendo miedo al Girona.

Imanol Alguacil tuvo que terminar sacando un quinto defensa para jugar con defensa de cinco para aguantar el resultado, haciendo caso a esa ley no escrita en el fútbol que dice que cuando no puedes ganas, al menos no pierdas. Una lección que la Real debe aprender y tener en cuenta si quiere terminr peleando por Europa. De momento, amaga y amenaza, pero no ahoga. Porque sigue rondando los puestos europeos, pero no terminar de darles caza. Con este empate en Girona, se acerca un poco más, pero no los alcanza, se queda con 35 puntos a dos de los puestos europeos y a cuatro de las posiciones de Champions League.