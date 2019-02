Afectados por la limitación de tonelaje en la SG-V-3321 exigen actuaciones urgentes a la Diputación

Convocada por el Alcalde de Bernardos, José Luis Díez Illera, se ha celebrado una reunión en la tarde del sábado, a la que han asistido los Alcaldes de Bernardos, Migueláñez y Armuña y Concejales de los Ayuntamientos de Navas de Oro y Carbonero el Mayor, el Procurador de las Cortes de Castilla y León y Secretario General del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, así como empresarios y trabajadores autónomos y vecinos de Bernardos, Carbonero el Mayor, Ortigosa de Pestaño y Nava de la Asunción, para informar a los asistentes de por qué se ha llegado a la limitación de tonelaje a 3,5 Tm en el puente existente en la carreta SG-V-3321, entre Carbonero el Mayor y Bernardos, -Puente Piedra- y acordar actuaciones a llevar a cabo los próximos días.

Ante las razones de falta de seguridad de la infraestructura, distintos asistentes han manifestado que, dada esa situación, no hay nada que objetar. En cambio, sorprende que se adopte esa medida y no se incluya en ella una propuesta de ruta alternativa, puesto que por la mencionada carretera circulan camiones no solo de la zona, sino que es utilizada por camiones procedentes de otras provincias y extranjeros. Por otra parte en la reunión los participantes comentaron que sería necesario conocer la seguridad de los puentes de Añe y Carbonero de Ahusín, así como los partes e informes técnicos de los últimos 10 años sobre el Puente Piedra.

En la reunión se puso de manifiesto, de manera unánime, que es urgente acometer las obras del nuevo puente con la máxima celeridad y se barajaron diferentes propuestas de itinerarios alternativos, mientras se ejecutan las obras del nuevo puente, así como durante las obras que se iniciarán en las próximas semanas para realizar reparaciones en el Puente Piedra. También, se expuso que, durante las obras de reparación del puente, se pueden ocasionar problemas de respuesta adecuada en casos de urgencias sanitarias y de incendios.

Se manifestaron quejas por la señalización puesta desde el pasado miércoles en la carretera, que puede inducir a errores, por no estar bien realizada, entendiendo la urgencia de la medida adoptada.

En la reunión se acordó trasladar lo tratado, tanto a ASETRA como a la FES, por las implicaciones económicas que supone la medida restrictiva de tráfico, pues va a causar un importante quebranto económico, no sólo a los profesionales y empresas del sector del transporte, sino que tendrá una repercusión importante en todos los sectores de esta zona de la provincia, que parece olvidada en algunas instancias políticas y administrativas.

En la reunión se acordó que se convoquen para el próximo martes, 26 de febrero, Plenos extraordinarios y urgentes en los Ayuntamientos asistentes, en los que se inste a la Diputación que declare la construcción del nuevo puente sobre el río Eresma en la carretera de Carbonero al Mayor a Bernardos, como obra urgente, dotándola de financiación suficiente, respetando los plazos legales para su contratación y ejecución. Y hacer llegar dichos acuerdos a la Diputación antes del Pleno ordinario que celebrará el próximo jueves.

Además, se encomendó al Alcalde de Bernardos para que contactara con ASETRA y FES para dar a conocer a estas organizaciones empresariales y profesionales los problemas derivados de la medida e invitarles a que se incorporen en la defensa de los intereses de esta zona de la provincia.

Finalmente, se propuso dirigirse a la Diputación para que se establezcan rutas alternativas bien señalizadas, tanto para la limitación de tonelaje durante la construcción del nuevo puente como en la reparación del existente.

En el primer caso, implicaría revisar el puente sobre el río Eresma en el paraje de Constanzana, en Bernardos, y proceder al ensanche inmediato de la carretera entre Bernardos y Navas de Oro, para permitir que circulen por ella, con seguridad, camiones de alto tonelaje.

En el segundo caso, que se habilite el Camino de los Palos, en Bernardos, y que la Diputación asuma el coste de su mantenimiento, para que circulen, temporalmente y mientras se efectúan las obras en el puente actual, turismos, furgonetas y camiones de poco tonelaje.