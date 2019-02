Clavero, Borbolla, Rubiales y Rosado, protagonistas de la autonomía

Este martes 26 de febrero, La Ventana Andalucía ha reunido a cuatro protagonistas y testigos directos del proceso autonómico, que han ofrecido un análisis del presente autonómico e imaginarán el futuro desde la perspectiva de la experiencia que vivieron en primera persona hace cuatro décadas.

El ex ministro Manuel Clavero, el ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, la primera consejera del Gobierno andaluz Amparo Rubiales y Carlos Rosado, uno de los ponentes del Estatuto de Autonomía, mantuvieron una conversación formidable grabada en la biblioteca del ex ministro y jurista.

