Bebidas vegetales y obligar a comer a un niño, dos enemigos de la salud en la infancia

¿Qué debemos hacer cuando nuestro niño no come como quisiéramos que coma? Parece un trabalenguas, pero las situaciones en la mesa pueden ser un factor de estrés en muchos hogares cuando se trata de la alimentación de un niño. ¿Qué sucede si obligamos a comer a nuestro hijo? ¿Es lo mismo obligar a comer que obligar a probar? “Son muchísimos los padres que consideran que sus hijos tienen problemas para comer, y la alimentación de los hijos es uno de los temas estrella entre las preocupaciones de los padres: si come mucho o come poco, si come de todo solo macarrones con tomate, si come rápido o lento, si juega con la comida o que sin Pocoyó no hay manera de que coma”, admite nuestro psicólogo Alberto Soler, autor del libro Hijos y padres felices.

Muchos padres se ponen nerviosos cuando su hijo se niega a comer. Y envueltos en ese clima se busca dar las mejores opciones alimenticias a los niños. Se dice que la leche de vaca provoca mocos o que puede ser dañina para nuestros hijos y a veces, motivados por modas carentes de base científicas, los padres recurren a las bebidas vegetales como una opción que suple la leche de vaca. Muchos padres se las dan a sus hijos como una alternativa a la leche materna o a la leche de vaca.

Isidro Vitoria, autor del libro Cuidados del bebé verdades mitos y errores y pediatra del Hospital la Fe, ha revisado en un reciente estudio, la composición de 164 bebidas vegetales disponibles en España a partir del etiquetado nutricional del envase y de las páginas web de los fabricantes y los resultados han sido sorprendentes. La calidad nutricional de las bebidas vegetales es menor que la leche de vaca y la fórmula infantil, por lo que no son una alternativa nutricional. El uso predominante o exclusivo de estas bebidas en la alimentación infantil puede conducir a graves riesgos nutricionales. De todo ello hablamos en el capítulo de SER SALUDABLE.