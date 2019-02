El juicio del 'caso PGOU' comenzará el 12 de junio

Después de una larguísima instrucción de casi 15 años, ya hay fecha para el juicio por las presuntas manipulaciones del plan general de urbanismo de Valladolid que sentará en el banquillo a la antigua cúpula de la Concejal, con su máximo responsable, José Antonio García de Coca, a la cabeza. La vista oral comenzará el 12 de junio.

Así lo ha indicado el presidente de la sección 4ª de la Audiencia Provincial tras dar lectura al auto en el que han sido desestimadas las cuestiones previas que habían esgrimido las defensas de los cuatro acusados.

La sala, eso sí, ha admitido algunos asuntos "irregulares" como la falta de acceso a un informe policial que sí pudo consultar la Fiscalía antes que las defensas, y a un importante volumen de documentación que el presidente de la Sección 4ª ha achacado a la compleja instrucción y a la gran cantidad de documentos manejados durante todo este período. Estos asuntos, de todos modos, considera el tribunal que no han afectado a derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva.

Los abogados defensores, que han expresado su protesta al auto que desestima las cuestiones previas podrán consultar y hacerse con una copia de la documentación pendiente. Las acusaciones, tanto el Ministerio Público como la popular, representada por la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Antonio Machado' disponen hasta el 18 de marzo para presentar nuevos escritos de acusación si así lo consideran oportuno además de poder modificar algunas de las pruebas presentadas, aunque nunca podrán presentar prueba nueva, tal y como ha recalcado ante las dudas trasladadas por alguno de los letrados defensores el presidente de la sala, José Luis Ruiz Romero.

Hay que recordar que siguen como acusados el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, así como parte de sus cargos de confianza: el arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, el ex jefe de área, Modesto Mezquita, y el ex jefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

En concreto, García de Coca se enfrenta a una petición de penas que oscila entre los cuatro a seis años de prisión.