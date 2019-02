Javier Touza: "Se negocia retrasar el Brexit pero tenemos que seguir poniéndonos en el peor escenario"

Este jueves tenía que ir al Parlamento británico el nuevo debate para conocer los planes de Theresa May y de su Gobierno ante la cuenta atrás de la desconexión prefijada para el 29 de marzo a las 00:00 horas. En medio de todo esto, tras la fuga de diputados laboristas, su líder Corbyn aseguró ayer que están dispuestos a ceder ante un segundo referéndum. Y en Bruselas, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo dejaba caer que no sería una mala solución retrasar la fecha del Brexit. Se habla de una moratoria de unos meses e incluso The Guardian hablaba del año 2021. Lo que tienen claro en la Cooperativa de Armadores de Vigo es que no pueden cambiar la hoja de ruta hasta que sea una realidad. Sostiene Javier Touza que siguen manejando la cuenta atrás de la desconexión el 29 de marzo y siguen con los planes de contingencia encima de la mesa. No pueden plantearse otro escenario y después, asegura Touza, volver a las urgencias dentro de unas semanas. En las últimas dos semanas, ARVI ha tenido contactos al más alto nivel con Xunta, Gobierno Central, Unión Europea e incluso con el Embajador Comercial de Reino Unido para conocer el calado de los movimientos que se están produciendo. Es cierto que Touza mantiene la esperanza que pueda haber un acuerdo, aunque sea a contrarreloj, para evitar un Brexit duro el 29 de marzo. Les consta que hay cesiones por ambas partes pero no quieren hacerse ilusiones. Sigue pidiendo a Xunta y Gobierno Central que mantengan los planes de contingencia y que sigan las reuniones hasta finales de marzo.

