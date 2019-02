Carmela Silva denunciará al PP y a Elena Muñoz para defender su honor

Carmela Silva prepara acciones legales contra el PP por el pleno sobre la sentencia de su cuñada. La presidenta de la diputación no acudirá al pleno, una postura que está estudiando Marea de Vigo, mientras los populares seguirán investigando y pidiendo información para saber si esta ha sido la única contratación ilegal o hay más.

La teniente de alcalde ,Carmela Silva, entiende que se han conculcado sus derechos fundamentales con la convocatoria del pleno extraordinario y en el propio texto de la convocatoria, por lo que ha encargado a sus asesores jurídicos el estudio de la documentación para decidir si la querella deberá ir por lo Civil o lo penal. Además denuncia a la presidenta del PP por difundir "calumnias y difamaciones sobre mi persona"

Carmela Silva ha confirmado que no acudirá al pleno pero solicitará todas las actas y está dispuesta a llegar al Constitucional para defender su honor.

El PP asegura que no los van a callar con "amenazas e intentando amedrentarlos" y van a ir más allá. Ya han solicitado por registro información de todo el personal al servicio de la concesionarias por si pudiera haber algún otro caso de contratación ilegal.

En Marea de Vigo no tienen claro todavía si acudirán al pleno o no, si van se abstendrán. No creen que el pleno sea la solución y sí una comisión de investigación. Ya denunciaron en los juzgados que esta es una práctica habitual antigua en el concello y en todos los partidos.

El pleno extraordinario se celebrará este miércoles después de la sesión ordinaria.