Una menor, obligada a convivir con un padre acusado de abusar de ella

Los lloros, las pataletas o las crisis de ansiedad que sufre cada miércoles y viernes la pequeña no parecen suficientes para evitar la visita de su padre, condenado por violencia de género. Ni siquiera lo son, como denuncia su madre a Radio Zaragoza, los informes de los profesionales o las declaraciones ante la policía.

Tras 7 años conviviendo con este maltratador, la mujer decidió romper la relación y tras un periplo judicial fue condenado por malos tratos. Sin embargo, la historia no quedó ahí, el calvario continúa pero, ahora, a través de su hija. En julio, cuando la recogió después de haber pasado 15 días en casa de su padre le dijo que tiene que "hacer pipí", pero que no quiere "porque le escuece". "Yo pensé que habría cogido una infección de orina. Bajamos al centro de salud y allí le cuenta a la doctora que su padre le mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos, cuando la baña con jabón", explica la madre. "La doctora, horrorizada, nos remitió a Urgencias del hospital infantil. El forense nos dice que en ese momento no lleva nada, pero no significa que no lo haya llevado. Si la niña lo refiere es que lo ha tenido", relata.

"En ese momento se rescindieron las visitas, pero al poco tiempo se volvieron a conceder a pesar de las pruebas. "A la psicóloga del IAM le dijo muy claramente lo que le hacía su padre, que le tenía muchísimo miedo y que no quería ir con él. A la policía, cada vez que toca, la niña refiere todos los malos tratos que le propina su padre. La niña en el juzgado también lo ha dicho. Hay un vídeo en el que el padre se la está intentando llevar a la fuerza del colegio. La lleva como un saco. Y de ese vídeo y de esa agresión hay lesiones que fueron vistas por un forense", explica la madre.

La madre asegura que la versión de la menor es siempre la misma. "A la niña la ha asustado y le ha dicho: ¿cómo puedes decir que te he violado? Eres tan mala como tu madre. Tienes que dejar de decir eso porque a mí me van a meter en la cárcel". "Eso me lo ha contado la niña, que repite que no miente. Y la niña, se lo preguntes cuando se lo preguntes, no cambia la versión. Es muy pequeña para inventarse algo tan enorme", afirma.

La pequeña se niega en rotundo a ir con su padre y, cada semana, la escena se repite. Incluso ha llegado a escaparse del punto de encuentro familiar.

Hasta cinco causas abiertas en los juzgados

Entre ellas, la solicitud que ha presentado esta madre para que la niña pueda ser vista y tratada por psicólogos, a lo que se niega su padre. "Justicia. Que no obliguen a los niños a ir con los maltratadores, porque cuando un hombre es un maltratador nunca será un buen padre", pide la madre. "Yo pido que se vean las pruebas, que se vean los vídeos, que escuchen bien a los testigos, que no se generalicen los casos, que se humanicen. somos personas con hijos que están sufriendo sobremanera. Y no lo ven".

La última vez que la niña fue vista por un forense fue en 2016. Desde entonces, todo ha empeorado. Su madre vive con angustia toda esta situación. Por todo esto, pide justicia y que sea tenido en cuenta el interés del menor, un interés que asegura en su caso no se está dando.