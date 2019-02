Verdasca: "Podemos repetir lo de la temporada pasada"

Diogo Verdasca ha vuelto a entrar en la dinámica del equipo con los minutos que tuvo en Pamplona por la lesión de cun compañero. El portugués simpre que ha saldio ante los medios ha mostrado un semblante muy optimista.

se confirma la lesión de guitián Una semana más, y para no perder la costumbre, a Víctor Fernández se le cae de los planes un futbolista importante para preparar el partido del domingo (20,30 horas) en La Romareda. Guitián sufre una contractura en el gemelo de la pierna izquierda y será baja para recibir al equipo andaluz. Todo apunta a que Verdasca, que ya lo sustituyó cuando cayó lesionado en Pamplona, será la pareja de Chechu Dorado en el centro de la zaga. Guitián, ausencia destacada para recibir al Almería, pero Víctor Fernández recupera a Lasure, Papu, Alex Muñoz y Zapater. Difícil será que pueda contar con Eguaras, aunque el club ha enviado alegaciones por la segunda amarilla que vio ante Osasuna. El Comité de Competición decidirá este miércoles,

Ahora que las cosas se han puesto duras por la distancia con la zona de promoción, el exjugador del Oporto no descarta llegar a la sexta plaza: "Siempre salimos a ganar y tenemos muy reciente el ejemplo del año pasado, ganamos muchos partidos seguidos e igual lo podemos hacer este año. En el fútbol no hay nada fácil pero lo vamos a intentar partido a partido, empezando por el Almería. Jugamos en casa con nuestra afición yvamos a por los tres puntos".

Para reafirmar su predicción, Verdasca ha puesto como ejemplo el útlimo partido: "La derrota en Pamplona no fue justa, no tuvimos suerte en nuestro remates e incluso con diez dominamos a Osasuna". Álvaro fue el jugador al que señalaron todos los focos por sus dos claras ocasiones que acabaron en nada, pero la plantilla le apoya porque "nos da mucha confianza, aunque no ha tenido suerte en los últimos partidos. Álvaro es un delantero que trabaja mucho por el equipo y siempre está buscando el gol. Lo vemos con muchas ganas de volver a marcar y nosotros confiamos mucho en él".