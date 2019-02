El PSOE denuncia la situación de la antigua estación de autobuses

El Grupo Municipal Socialista ha pedido que se desbloquee la situación de la antigua estación de autobuses y que el Partido Popular tome decisiones sobre qué se va a hacer con el edificio ubicado en la Avenida de Madrid.

La portavoz, Yolanda Vázquez, ha recordado que el edificio está cerrado desde que en 2014 se inauguró la nueva estación. Un año antes el pleno municipal había acordado por unanimidad pedir la cesión de esa infraestructura a la Junta de Castilla y León, administración que había gestinado su funcionamiento hasta entonces. El Partido Popular decide la demolición del edificio en el año 2017. Pero en ese momento surge la duda sobre qué administración es la propietaria del edificio.

Más de un año después no se sabe aún quien es el titular, según denuncia la portavoz socialista, Yolanda Vázquez, que preguntó por el tema en el último pleno. "El alcalde no supo contestar a una pregunta muy sencilla y si lo saben, no lo quieren decir", asegura.

"El partido socialista no es partidario de la demolición pero, desde luego, de lo que somos menos partidarios aún es de que no se haga absolutamente nada porque además un edificio cerrado y antiguo se va deteriorando cada vez más y puede que corra el riesgo de lo que ha ocurrido ya con el edificio de la piscina cubierta" La postura del PSOE en este asunto es mantener, si es posible, el edificio actual y preguntar a los vecinos de la ciudad sobre el posible uso de esa infraestructura.