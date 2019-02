Las verdades del barquero

Tanto Pablo Rodríguez de CC y vicepresidente del gobierno de Canarias, como Pedro Quevedo de NC, diputado en el Congreso, como diferentes representantes de otros partidos de Canarias, han salido con contundencia al paso de la comparecencia en el parlamento canario de, José María Marín, que es el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, en lo que respecta al 75%.

Dice el hombre que la subida al 75% de la bonificación al transporte de los residentes canarios para volar con la península, ha supuesto una subida del precio de los billetes que solo ha incrementado el beneficio de las compañías aéreas. Y es que este Marín ha entrado como un elefante en cacharrería, diciendo verdades como puños y verdades a medias y me explico:

Siendo cierto que el precio final de los billetes ha subido tras la subida de la compensación que paga el estado, no es menos cierto que lo que tiene hacer el buen señor como pte de la Comisión Nacional de la Competencia es llevarlo a los tribunales o abrir investigación de oficio. Es decir si está señalando enriquecimiento ilícito o un velado acuerdo entre las compañías aéreas que aparentemente han acordado mover los precios al alza, tiene que mover ficha o presionar al gobierno para que lo haga. Está tardando.

Somos muchos los que hemos detectado una subida del precio bruto del billete tras la subida de la subvención, pues toca que el ministerio de Fomento, de una vez por todas, saque los datos reales y meta mano al asunto. Pero decirlo y no hacer nada, no sirve y es muy grave. Este hombre ha venido y les ha llamado la atención a los políticos canarios, no me parece mal, pero se equivocó de diana y encima no ha hecho su trabajo. Dijo además y en esto también tiene razón, que no es normal que se le pague el descuento a la gente adinerada que compra un billete en primera. Cierto, esto se discutió pero se votó dejarlo como estaba, sin argumentos sólidos.

Es verdad lo que dice este hombre, que tras la subida, asciende el precio final del billete aunque haya descendido algo el precio para el residente canario. Y es cierto que las compañías están ganando más que nunca con Canarias, gracias a este efecto. Así que la mejor solución para controlar a las empresas y sus precios sigue siendo colocar un precio máximo y después que por debajo del mismo compitan las empresas. Vamos los precios de referencia como existen entre las islas Canarias. Ni más ni menos. Eso lo entendería Europa si se les explica bien, claro.

El Pte de la comisión Nacional del Mercado y de la Competencia dijo además que hace falta crear en Canarias una Comisión Regional en condiciones de la competencia y tiene mucha razón. Dijo que no se pueden poner las centrales de Gas porque son deficitarias y es mejor apostar por las renovables. Dijo también, que para controlar los precios de la carísima gasolina en las islas menos pobladas, es necesario regular con dureza. Fueron muchas verdades del barquero en el parlamento canario, aunque también muchas incompletas, que molestaron a sus señorías, por eso no nos vamos a afligir. Ahora bien, este hombre debe además de ir dando sermones políticos, debe fundamentalmente actuar ante todos los temas que trató. Porque hasta donde llegó Marín, llega cualquiera con inquietud y un mínimo de sentido común.