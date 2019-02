El Ayuntamiento capitalino recuperará el dinero invertido en Manny Manuel

El representante en España de Manny Manuel, Carlos Zerolo, que el pasado domingo fue expulsado del escenario del Parque de Santa Catalina al mostrar signos de embriaguez, se ha comprometido a devolver al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los 15.000 euros adelantados para que el cantante actuara en el Carnaval capitalino.

La actuación iba a suponer unos 30.000 euros, la mitad de los cuales se entregó por adelantado para pagar los billetes de avión, la estancia y el caché del artista.

Sin embargo, un bochornoso espectáculo que duró unos 15 minutos y provocó los abucheos del público, hizo que la concejal de Carnaval, Inmaculada Medina, subiera al escenario y expulsara a Manny Medina del mismo. Un gesto que arrancó el aplauso de las miles de mascaritas que habían acudido al Carnaval de Día del Parque de Santa Catalina.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el de Puerto de La Cruz cancelaron la actuación que el puetorriqueño tenía previsto hacer en la isla vecina con motivo del carnaval.

En declaraciones al digital puertorriqueño El Nuevo Día, Zerolo dijo que el denominado Rey de Corazones no estaba borracho cuando subió al escenario. “Manny Manuel no estaba borracho, entiendo que no, por lo menos cuando se metió al baño. Doy mi palabra de honor, que en ningún momento bebió delante de mí, ni se metió ninguna droga.Lo que supe es que se metió una pastilla ansiolítica (para controlar la ansiedad). Al parecer, lo tomó al mediodía con una vitamina B12 y se sintió mal. No sabemos qué pasó porque él se había quedado en el hotel descansando. A él lo hicieron responsable de lo que estaba pasando y no entiendo porque en la primera canción estaba bien, pero a la tercera lo bajaron y cancelaron. Él no se estaba cayendo”, indicó el productor.

El representante del cantante en Puerto Rico, César Sáinz, ha enviado un comunicado a los medios en el que asegura que "está pasando por el peor momento de su vida". Sáinz apunta que la vida de Manny Manuel "no ha sido nada fácil" y cree que "no es momento" de seguir con las críticas y las "burlas" sino "trabajar duro" para lograr su "sanación espiritual emocional y salud física".

"Es momento de apoyarlo, es momento de que toda la clase artística, toda, le diga sí a Manny Manuel, toda la clase artística lo apoye, no quiero penas ni ay bendito. Quiero apoyo a un maravilloso ser humano", recoge el comunicado.

En esa línea, pide que cese el "morbo y la persecución" e insiste en el apoyo social. "Nuestro Manny Manuel necesita todas las oraciones y bendiciones y apoyo. Nuestro Manny Manuel necesita que todo el pueblo le diga que estamos apoyándolo", apunta.